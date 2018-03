Mazda6 gewinnt Österreichischen Automobil-Preis 2013

Österreich hat gewählt. Als beliebtestes Auto in der Kategorie Medium steht der neue Mazda6 ganz oben auf dem Podest.

Klagenfurt (OTS) - Auch heuer wieder hat der ARBÖ dazu aufgerufen, das beliebteste Auto des Jahres zu küren. Gewählt hat einerseits eine 50-köpfige Fachjury, zusammengesetzt aus führenden Motorjournalisten und prominenten Autoexperten. Darüber hinaus gab auch die Öffentlichkeit - in Form von tausenden Lesern des ARBÖ-Magazins Freie Fahrt - die Stimme ab.

Nach dem Mazda6 der ersten Generation im Jahr 2002, dem Mazda2 in 2007 und dem CX-5 in 2012 ist der neue Mazda6 jetzt schon das vierte Mazda-Modell innerhalb von nur elf Jahren, das den Großen Österreichischen Automobil-Preis gewinnt.

Mazda6 - Sieger in der Kategorie Medium.

Der Kampf um die Autokrone wurde in drei Kategorien ausgetragen, definiert durch den jeweils günstigsten Kaufpreis der unterschiedlichen Modelle. In der heiß umkämpften Kategorie Medium (Autos mit einem Kaufpreis von 20.001 bis 40.000 Euro) konnte sich der Mazda6 letztlich gegen elf Konkurrenten durchsetzen. Gewinner in den beiden anderen Kategorien waren VW Golf (Start) und Jaguar F-Type (Premium).

Die offizielle Preisverleihung findet im Rahmen einer Gala am 7. November statt.

Rückfragen & Kontakt:

Jo Deimel, Tel.: +43 463 3888 223

deimel @ mazda.at