Der Petitionsauschuss steht vor der Nagelprobe

Wird die Petition der Initiative Kaisermühlen auch zum Abschuss freigegeben?

Wien/Donaustadt (OTS) - Die Initiative Kaisermühlen hat mit Interesse die Berichterstattung über die Sitzung des Petitionsausschusses vom 7.10.2013 verfolgt. Es ist bemerkenswert, mit welcher Leichtigkeit und saloppen Begründungen Bürgeranliegen einer weiteren Bearbeitung entzogen werden. Das gibt Anlass zur Sorge, dass das Petitionsrecht, als direktdemokratisches Element, nicht die erforderliche Würdigung im Umgang der Stadt Wien mit den BürgerInnen erfährt.

Die Petition "Kein weiteres Hochhaus in Kaisermühlen" steht am 16.10.2013 auf der Tagesordnung des Petitionsausschusses. Es geht dabei nicht darum ob das private Bauvorhaben Danube Flats gefällt oder nicht gefällt. In dem 28-seitigen Petitionsdokument geht es um fragwürdige Vorgangsweisen mit deren Hilfe die Verwertungsinteressen der privaten Danube Flats GmbH (verflochten mit Soravia Group und S+B Gruppe)umgesetzt werden sollen.

Die Entscheidung des Petitionsausschusses wird mit Spannung nicht nur von der Initiative Kaisermühlen erwartet. Es ist zu hoffen, dass die Sicherstellung von Transparenz und korrekter Vorgangsweise auch im Interesse der Auschussmitglieder liegt und die Petition einer weiteren Bearbeitung zugeführt wird.

