Datacert gelangt in die Inc. 5000- und die Software 500-Liste 2013

(PRN) - -- 15 Jahre altes Unternehmen weist eine führende Wachstumsrate in der Branche auf

London (ots/PRNewswire) - Datacert, Inc.,

globaler Spitzenanbieter

von Lösungen für den Bereich Leitung Unternehmensrecht, gab heute seine Benennung für die Inc. 5000- und die Software 500-Liste 2013 bekannt. Diese Unternehmensbenchmarklisten werden vom Inc. Magazine bzw. vom Software Magazine herausgegeben und listen die wichtigsten Unternehmen basierend auf ihrem Umsatz auf. Datacert ist damit das neunte Mal in der Inc. 5000-Liste und das zwölfte Mal in der Software 500-Liste.

"Obwohl Datacert ein fest etabliertes 15 Jahre altes Unternehmen ist, wächst es weiterhin mit einer in der Branche führenden Wachstumsrate, die die unserer Mitbewerber weit übertrifft", so Jim Tallman, Präsident und Geschäftsführer, Datacert. "Der Grund für dieses Wachstum ist, dass wir weiter auf Innovation setzen und durchschnittlich 25 % des jährlichen Gewinns wieder in Forschung und Entwicklung investieren. Dadurch können wir die komplexen und wechselnden Anforderungen unserer globalen Kundenbasis erfüllen. In den letzten beiden Jahren haben wir unsere Produktangebote auf die Marktsegmente für Compliance- und Risikomanagement sowie Haftungsabwehr erweitert. Außerdem haben wir unsere Tätigkeiten in Europa sowie im asiatisch-pazifischen Raum stark erweitert. Wir verweigern uns einfach der Stagnation, und unsere dauerhafte Platzierung in diesen Benchmarklisten ist der Beweis dafür."

Die Inc. 5000-Liste enthält die wichtigsten privaten US-Unternehmen basierend auf einem 3-jährigen Umsatzwachstum. Die Software 500-Liste enthält die wichtigsten Software- und Dienstleistungsunternehmen weltweit basierend auf dem Umsatz des vorherigen Jahres. Datacert, das in 14 aufeinander folgenden Jahren ein Umsatzwachstum erzielte und in 12 dieser 14 Jahre ein zweistelliges Wachstum aufwies, ist der einzige Anbieter im Bereich Leitung Unternehmensrecht, der in diesen Listen enthalten ist.

Informationen über Produkte und Dienstleistungen von Datacert erhalten Sie unter der Rufnummer +1-800-780-3681 oder der E-Mail nasales @ datacert.com (Anfragen in Nordamerika) bzw. unter der E-Mail emeasales @ datacert.com (internationale Anfragen).

Über Datacert, Inc.
Datacert ist ein globaler Technologieinnovator und führender Anbieter von Software und Dienstleistungen im Bereich Leitung Unternehmensrecht, der Unternehmensabteilungen für Recht, Compliance und Risikomanagement sowie Versicherungsorganisationen dabei unterstützt, effektiver zu arbeiten, wechselnde Geschäftsanforderungen und globale Belegschaften zu verwalten sowie mit externen Dienstanbietern zusammenzuarbeiten. Die Angebote von Datacert umfassen die zum Patent angemeldete Technologieplattform Passport(®), Lösungen zum Verwalten rechtlicher Angelegenheiten, zum Verringern von Risiken und zum Kontrollieren von Rechts- und Schadenskosten sowie innovative Business Intelligence-Angebote für Organisationen, die umfassende Unterstützung bei Rechtsentscheidungen benötigen. Datacert-Lösungen werden von Fortune 500- und Fortune Global 500-Unternehmen, von 100 Prozent der AmLaw 200-Unternehmen sowie von Tausenden Rechtsanbietern weltweit genutzt. Mit Firmensitz in Houston, Texas und Zweigstellen in Nordamerika, EMEA und APAC verfügt Datacert über Verbindungen zu Anwaltskanzleien, Anbietern und Agenten in mehr als 140 Ländern. Unter www.datacert.com erhalten Sie weitere Informationen. Aktuelle Neuigkeiten in Echtzeit erhalten Sie auf Twitter unter http://twitter.com/Datacert.

Medienkontakt:
Debra Marino Datacert, Inc. +1-832-369-6171 pr @ datacert.com

Web site: http://www.datacert.com/