Raiffeisen Yellow Box im MQ - Kamera ab für Performancekünstler "All Night"

Treffen mit ICONA POP bei den EMAs in Amsterdam als Preis

Wien (OTS) - - Nach dem Motto der Schwedinnen Aino Jawo und

Caroline Hjelt, dem Elektropop - Duo Icona Pop, "We're the love mystique, we don't need no sleep - And it feels like we could do this ALL NIGHT!" suchen der Raiffeisen Club und Kronehit die ausgefallenste Performance!

Kreativität entscheidet über den Flug nach Amsterdam zu den MTV EMA

Eine Woche - vom 17. bis 24. Oktober zwischen 15 und 19 Uhr - heißt es in der Raiffeisen YELLOW BOX im Museumsquartier "Kamera ab und Action".

"Zeig uns vor laufender Kamera, was du am liebsten 'ALL NIGHT' machen würdest! Wirf dich in deine schillerndsten Klamotten, gib deine ausgefallensten Tanzmoves zur Musik von Icona Pop zum Besten, sing uns deinen Lieblingssong von Icona Pop - ganz egal was du machst -überzeuge uns mit Kreativität und bring uns dazu 'I LOVE IT' zu sagen!", so die Initiatoren Raiffeisen in Wien und Kronehit. "Inspiration zu deinem Auftritt bietet das VIDEO zu 'ALL NIGHT"!

http://www.youtube.com/user/IconaPop

Die kreativsten Teilnehmer gewinnen 2 Tickets für die MTV EMA am 10. November in Amsterdam inkl. Flug und 5* Hotel - zur Verfügung gestellt vom Raiffeisen Club. Kronehit organisiert zudem ein MEET & GREET mit ICONA POP! Reisezeit ist 9.11.2013 bis 11.11.2013.

www.raiffeisenbank.at/yellowbox

Datum: 17. - 24.10.2013, ab 15:00 Uhr



Ort:

YELLOW BOX, Museumsquartier Wien

Museumsplatz 1, 1070 Wien



Url: wwww.raiffeisenbank.at/yellowbox



