Neues Volksblatt: "Niederlage" (von Markus Ebert)

Ausgabe vom 15. Oktober 2013

Linz (OTS) - Wenn es schon im Fußball nicht klappt, dann wenigstens in Sachen Koalitionsverhandlungen - nämlich dem großen Bruder Deutschland einmal zu zeigen, was eine Harke ist. Während Merkel, Gabriel und Co noch in Sondierungsgesprächen ausloten müssen, wer letztlich mit wem über die Bildung einer Bundesregierung verhandelt, ist man in Österreich seit gestern einen Schritt weiter. Und das, obwohl die Deutschen eine Woche früher gewählt haben. Sollte es dort ebenso auf eine große Koalition unter CDU/CSU-Führung hinauslaufen, dann wird wohl während der Verhandlungen der eine oder andere Blick über die Grenze empfehlenswert sein. Vor allem die hiesige SPÖ könnte dann erkennen, dass beispielsweise ein Mindestlohn von 1500 Euro übers Ziel hinausschießt; 8,50 Euro pro Stunde will die SPD, macht bei einer 38,5-Stunden-Woche 1309 Euro. Oder: Steuererhöhungen seien für seine Partei "kein Selbstzweck", sagte SPD-Chef Gabriel. Derzeit beträgt der Spitzensteuersatz in Deutschland 42 Prozent, in Österreich 50 Prozent, und die einschlägigen Gelüste der SPÖ sind bekannt. Im Übrigen sind die Verhandlungszeiträume so gestaltet, dass am Ende doch Deutschland wieder als Erster durchs Ziel geht. Bis Mitte November soll dort die Regierung stehen, bei uns soll "zügig" bis Weihnachten verhandelt werden. Wenn die Qualität des Ergebnisses stimmt, soll uns diese zeitliche "Niederlage" recht sein.

