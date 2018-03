OÖNachrichten-Leitartikel: "Eine ,Agenda 2018' für die nächste Regierung", von Christoph Kotanko

Ausgabe vom 15. Oktober 2013

Linz (OTS) - Die "Agenda 2010" von SPD-Kanzler Gerhard Schröder machte Deutschland wirtschaftlich stärker und sozial schwächer. "Hart, aber notwendig", befanden damals die Fachleute.

Aus Fortschritten und Fehlern kann man lernen. Das Arbeitsprogramm der nächsten österreichischen Regierung muss jedenfalls ehrgeizig sein. Nicht aus Imagegründen oder wegen "der Märkte", sondern aus Eigennutz: Wenn es keine "Agenda 2018" gibt, die Schritt für Schritt umgesetzt wird, war das die letzte Zweierkoalition der 2. Republik. Mit einem dritten Partner würde aber das Regieren noch mühsamer, das Umsetzungstempo noch langsamer.

Nach dieser Wahl haben SPÖ und ÖVP also keine Wahl. Sie müssen die persönlichen Angriffe vergessen, die den Wahlkampf prägten. Viele abgesandelte Formulierungen kamen von der Volkspartei; "Lügenkanzler" war der unrühmliche Höhepunkt.

Sechs Kapitel müsste ein sinnvolles Arbeitspapier haben: nachhaltige Finanzen, demografischer Wandel, Wirtschaftsstandort, Föderalismusreform, Europa, innere Sicherheit.

Zentral für eine bessere Stimmung im Land ist eine kluge Steuerreform. Die mittleren und etwas höheren Einkommen, die durch überhöhte Steuersätze und die kalte Progression geschröpft werden, sind zu entlasten, neue Tarife ein Muss. Die Regelungen für Klein-und Mittelbetriebe gehören - wie die Gebührenvorschriften - stark vereinfacht. Gegenfinanziert wird die Modernisierung des Steuerrechts durch Streichung Hunderter Ausnahmen. Weitere Milliarden bringt die Mobilmachung gegen Steuerflucht und das Roden des Förderdschungels. Das sind keine exklusiven Erkenntnisse von heute. Sie liegen längst vor und wären nur umzusetzen.

Es spricht gegen den Aufbruchsgeist der Koalitionsverhandler, dass sie so viele Arbeitsgruppen und Untergruppen brauchen.

Der Rechnungshof z. B. veröffentlicht regelmäßig Tipps für die Verwaltungsreform, alle basierend auf Prüfungsergebnissen. Der jüngste Expertenkatalog enthält 599 Anregungen für die Qualitätsverbesserung der öffentlichen Verwaltung, für mehr Bürgernähe und das Heben von Einsparungspotenzialen.

Die Wähler gaben am 29. September SPÖ und ÖVP eine Mini-Mehrheit, die letzte Chance zum Neubeginn. Bald werden wir wissen, ob die beiden aus Schaden klug wurden.

