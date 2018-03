Faymann: SPÖ-Gremien beschlossen Verhandlungen für stabile Regierung für Österreich

Klares Votum von Parteipräsidium und Parteivorstand

Wien (OTS/SK) - Nachdem der SPÖ-Vorstand und davor das SPÖ-Präsidium getagt hatten, erklärte SPÖ-Vorsitzender Bundeskanzler Werner Faymann am Montag, dass die Verhandlungen für eine stabile Regierung für Österreich "umgehend" aufgenommen werden. Morgen werde die Koordinierung stattfinden, wobei dem SPÖ-Vorsitzenden Staatssekretär Josef Ostermayer und Sozialminister Rudolf Hundstorfer zur Seite stehen werden. Ab Mittwoch werde in den Arbeitsgruppen verhandelt. "Österreich braucht eine aktive, eine mit viel Elan ausgestattete Regierung. Aber es braucht eine Regierung, die keine Experimente eingeht, sondern, die die Stabilität in den Vordergrund stellt."****

Faymann betonte, die Regierung habe die letzten fünf Jahre bewiesen, dass die fünf Jahre der Legislaturperiode genutzt würden, um zu regieren. "Und nicht dafür, um irgendwelche Spielchen mit dem Ziel vorzeitiger Neuwahlen zu spielen. Jeder Diskussion aus dem Weg zu gehen, ist nicht meine Aufgabe. Aber meine Aufgabe ist es, kleinkarierte Streitereien in den Hintergrund zu drängen." Spürbar werden soll ein neuer Stil, "dieser Einsatz für Rot-Weiß-Rot, dieser spürbare Einsatz für eine gemeinsame Regierung".

Als erfreulich merkte der SPÖ-Vorsitzende an, dass sowohl Präsidium als auch SPÖ-Vorstand ein klares Votum für die Verhandlungen mit der ÖVP abgegeben haben. Weiters habe kein einziger Vertreter der SPÖ-Gremien sich für Koalitionsgespräche mit der FPÖ ausgesprochen.

Dem SPÖ-Verhandlungsteam gehören neben Bundeskanzler Werner Faymann an: die MinisterInnen Doris Bures, Gabriele Heinisch-Hosek, Rudolf Hundstorfer, Gerald Klug, Alois Stöger, die Staatssekretäre Josef Ostermayer und Andreas Schieder, Klubobmann Josef Cap, Landeshauptmann Hans Niessl, Stv. Landeshauptmann Josef Ackerl, FSG-Vorsitzender Wolfgang Katzian und PVÖ-Präsident Karl Blecha.

Fotos der Pressekonferenz sind ab sofort abrufbar unter:

http://www.flickr.com/photos/sozialdemokratie (Schluss) up/mo

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1014 Wien

Tel.: 01/53427-275

http://www.spoe.at/impressum