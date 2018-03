Tiroler Tageszeitung, Ausgabe vom 15. Oktober 2013; Leitartikel von Michael Sprenger: "Bitte, überrascht uns! "

Innsbruck (OTS) - Utl: Ausgestattet mit klingenden Worthülsen über einen neuen politischen Stil wollen SPÖ und ÖVP jetzt in wochenlange Koalitionsverhandlungen gehen. Am Ende wird es dann ein Bekenntnis zum neuen Regieren geben. Mehr wohl nicht.

Die Alternativen zur Fortführung einer rotschwarzen Bundesregierung unter der Leitung von Bundeskanzler Werner Faymann und Vizekanzler Michael Spindelegger sind begrenzt bis politisch unrealistisch. Also dürften sich die beiden Parteien, die nicht miteinander wollen, wieder in einem Koalitionsvertrag aneinander binden. Bis es so weit ist, wird wohl ergebnisoffen verhandelt werden. Aufgrund der sattsam bekannten Aussagen, die wir seit dem für ÖVP und SPÖ ernüchternden Wahlabend von schwarzer und roter Seite vernommen haben, könnte es nach einigen Wochen das beiderseitige Bekenntnis eines neuen Regierens geben. Dieses Bekenntnis mündet dann zwangsläufig in der Absicht, einen neuen Stil an den Tag zu legen und Politik als Marketing zu verstehen. Daher wird viel von einer besseren Kommunikation und alledem zu hören sein. Und SPÖ und ÖVP werden wieder glauben und hoffen, damit ihren weiteren Niedergang stoppen zu können.

Wir wollen Faymann und Spindelegger ihren Glauben lassen. Doch viel lieber hätten wir, der wohl künftige Kanzler Faymann und der wohl künftige Vizekanzler Spindelegger hätten das Zeug, uns nachhaltig zu überraschen. Dies könnten sie, wenn es - wie vor fünf Jahren versprochen - zu einem raschen Ausbau der Minderheitenrechte kommt und der U-Ausschuss nicht mehr von der Mehrheit verhindert werden kann. Dies könnten sie, wenn es, wie versprochen, rasch zu dem angekündigten Ausbau der direkten Demokratie kommt oder wenn eben klar erklärt wird: Nein, wollen wir doch nicht. Faymann und Spindelegger könnten überraschen, wenn sie uns sagen, dass die bisherige Reform des Persönlichkeitswahlrechts eine Pflanzerei war und nun eine ernsthafte Änderung kommt. Die Spitzen von SPÖ und ÖVP könnten uns überraschen, wenn sie einen gemeinsamen bildungspolitischen Wurf - vom Kindergarten bis zur Universität -zustande brächten, wenn die SPÖ ihre Blockade in der Universitätspolitik aufgebe und die ÖVP Ja zu einer gemeinsamen Schule der 10- bis 14-Jährigen sage. Überrascht wären wir, wenn es künftig bei ethischen Fragen keinen Klubzwang mehr gebe. Und wenn wir schon im Parlament sind: Wenn künftig auch in den Reihen von SPÖ und ÖVP selbstbewusste Parlamentarier agieren und keine Befehlsempfänger der Bundesregierung, wenn also das Parlament für eine neue politische Kultur sorge, bis hin zu parteiübergreifenden Kompromissen, bei denen auch die Opposition was gelte, dann leisten wir Abbitte.

