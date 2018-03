FPÖ: Hofer protestiert gegen Manipulation des Energie-Subventionsberichts der EU

Auch Gegenwert der Haftungen muss berücksichtigt werden

Wien (OTS) - FPÖ-Vizeparteiobmann NAbg. Norbert Hofer zeigt sich entsetzt darüber, dass EU-Kommissar Günther Oettinger nach Informationen der "Süddeutschen Zeitung" Zahlen zur europaweiten Förderung von Kernkraft aus einem Subventionsbericht zur Energiepolitik hat streichen lassen. "Wir fordern die Aufnahme aller Subventionszahlungen an die AKW-Konzerne sowie aller Ausgaben im Rahmen der nötigen Haftpflichtversicherungen in den Subventionsbericht zur Energiepolitik", so der FPÖ-Energiesprecher Hofer.

Offenbar versuche Oettinger, der auch der "Generaldirektion Energie" vorsteht, den Bericht über staatliche Subventionen, mit denen die Regierungen die sichere und zuverlässige Versorgung mit Energie sichern wollen, zu schönen.

Es müsse auch der Gegenwert der von der öffentlichen Hand übernommen Haftungen in den Subventionsbericht aufgenommen werden, erinnert Hofer in diesem Zusammenhang an den enormen Schaden, den der Gau in Fukushima bereits verursacht hat und auch noch künftig verursachen wird.

"Risikotechnologien, wie die Agro-Gentechnik, dürfen weder direkt noch indirekt gefördert werden, handelt es sich doch gerade in diesen Bereichen um unerforschte Gefahren für die Zukunft unserer Kinder", verlangt Hofer.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

Tel.: 01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at



http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at