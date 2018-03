Aktivitäten in den Wiener Einkaufsstraßen im November 2013: Nähere Informationen im Internet unter www.einkaufsstrassen.at

1. Innere Stadt

Stephansplatz

11. November: LATERNENFEST zu Gunsten der Roten Nasen

Zu Gunsten der Roten Nasen können in den teilnehmenden Geschäften am Stephansplatz Laternen erworben werden. Mehr Informationen unter www.einlichtfuereinlachen.at!

2. Leopoldstadt

Taborstraße-Karmeliterplatz

23. November bis 24. Dezember: Punschhütte inklusive Rahmenprogramm Die Taborstraße wird ab 23.November mit Fahnen im weihnachtlichen Design geschmückt.

8. Josefstadt

Lerchenfelder Straße

8., 15., 22., 29. November: Lerchenfelder Bauernmarkt

Besuchen Sie den Lerchenfelder Bauernmarkt mit Bio Eck. Freitags von 9 bis 18 Uhr vor der Altlerchenfelder Kirche (Lerchenfelder Straße Ecke Schottenfeldgasse)

15. Rudolfsheim-Fünfhaus

Reindorfgasse

29. November, 6., 13. und 20. Dezember: Benefizpunsch in der Reindorfgasse

Das Dach der Reindorfkirche ist in die Jahre gekommen. Um bei der Kirchendachrenovierung zu helfen, haben die Kaufleute der Reindorfgasse in der Adventzeit jeden Freitag am Kirchenplatz von 17 bis 20 Uhr einen Benefiz-Punschstand.

16. Ottakring

Alt Ottakring

6., 13., 20. und 27. November 2013: Der Nachtwächter von Alt Ottakring

Erleben Sie bei einem Rundgang durch Alt-Ottakring die Geschichte des Stadtteils und seiner Unternehmen in ungewöhnlicher Atmosphäre. Erfahren Sie, welche Geschäfte es hier früher gab, was "Hawara" oder "Burnheidler" sind. Der Nachtwächter zeigt sein Grätzl bei unterschiedlichen Touren (Tour I am 6. und 27. November, Treffpunkt Kornhäusl-Villa, Tour II am 13. November, Treffpunkt Matteottiplatz, Tour III am 20. November, Treffpunkt Wattgasse 9-11, jeweils um 18.30 Uhr). Weitere Details unter www.alt-ottakring.at.

17. Hernals

Hernalser Spitz

11. November: St. Martin Laternenumzug

Der St. Martin Laternenumzug mit bunten Laternen, Musikbegleitung und einem heiligen Martin zu Pferde startet um 17 Uhr am Dornerplatz und führt über die Kalvarienberggasse zum Bartholomäusplatz.

18. Währing

Währing WWV

9. November: KinderKreativWerkstatt Währing - Laternenbasteln

Die Kaufleute des Währinger Wirtschaftsvereins, des Wirtschafts- und Kulturvereins Weinhaus und der Kaufleute Kreuzgasse laden von 9 bis 13 Uhr die Kinder zum Laternenbasteln ein. Ort: Ecke Kutschkergasse/Währingerstraße

25. November bis 24. Dezember: Punscheinladung zu Weihnacht im Park Ein besonders idyllischer Weihnachtsmarkt, mit dem Schwerpunkt auf Kunsthandwerk, in der romantischen Kulisse des Türkenschanzparks. Bei dem auch Kinder Freude haben, denn der Türkenschanzpark verfügt über einen großen Spielplatz und am Weihnachtsmarkt steht täglich ein Karussell zur Verfügung. Die Kaufleute laden Ihre Kundinnen und Kunden in dieser Zeit zu einem Punsch ein.

Kutschkerdörfl

21. November bis 23. Dezember: Erster Währinger Weihnachtsmarkt Erster Währinger Weihnachtsmarkt von 14-20 Uhr mit Backen für Kinder und Kinderbetreuung im Garten vom Restaurant "Wilder Mann".

19. Döbling

Döblinger Hauptstraße

6., 13., 20., 27. November: Döblinger Wochenmarkt

Fleisch und Fisch, Obst und Gemüse, feine Antipasti und viele weitere Spezialitäten finden Sie am Döblinger Wochenmarkt immer Mittwoch vormittags in der Gatterburggasse!

20. Brigittenau

Allerheiligenplatz

20. November: Aktion am 20ten im 20ten

Für Kundinnen und Kunden des Vereines Viertel um den Allerheiligenplatz gibt es nicht nur zu Halloween Süßes oder Saures, sondern sie bekommen an jedem 20ten im 20ten, "Süßes oder Saures" zu ihrem Einkauf!

22. Donaustadt

Kaisermühlen

7. November bis 18. Dezember: Punsch für den guten Zweck

Die Punschhütte vom Verein Pflegehospiz Kaisermühlen in Zusammenarbeit mit dem Einkaufsstraßenverein "Kauf in Kaisermühlen" hat täglich von 16 bis 20 Uhr offen. Ausgeschenkt wird ausschließlich von freiwilligen Helfern. Mit dem Erlös wird im Goethehof eine Betreuungseinrichtung geschaffen. Ort: U1-Station Kaisermühlen (Platz der Vereinten Nationen).

Stadlau

8., 22., 29. November: Markttag ist!

Jeden zweiten und letzten Freitag im Monat von 8-13 Uhr gibt's Spezialitäten am Bauernmarkt Stadlau. Mehlspeisen, Fisch & Geflügel, Honig & Schnaps, Wein, Wurst & Käse, Marmelade, Brot & Saft uvm.

24. November: Mode & Punsch

Die Stadlauer Kaufleute veranstalten ab 18.30 Uhr im Orpheum (Steigenteschgasse 94, 1220 Wien) eine Modenschau. Die Mitglieder der Stadlauer Kaufleute zeigen die neuen Modetrends für den Winter. Der Eintritt ist frei.

