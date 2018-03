Vitalis: Klimaneutrales Erdgas für Gewerbekunden - Emissionsrechte sorgen für CO2-Kompensation

Wien (ots) - Erster und einziger Versorger in Österreich bietet klimaneutrales Erdgas zum Festtarif für Industrie und Gewerbe

Die Vitalis Handels GmbH, seit mehr als zehn Jahren Experte für Flüssig- und Erdgasversorgung im Gewerbe- und Industriesektor, offeriert mit dem Angebot "KlimaFest" ab sofort als erster Anbieter CO2-neutrales Erdgas zum Festpreis. Aufgrund des Klimawandels legen immer mehr Menschen Wert auf umweltfreundliche Produkte und Dienstleistungen, sodass Vitalis nun ihren Gewerbekunden ermöglicht, durch Kohlenstoffdioxid-Kompensation den "CO2-Fußabdruck" in ihrem Unternehmen deutlich zu verringern.

Trotz aller aktiven Effizienzmaßnahmen sind der Reduktion des CO2-Ausstoßes in Unternehmen klare Grenzen gesetzt, da immer eine gewisse Menge an Treibhausgasen verbleibt. "Wir setzen genau an dieser Stelle an und ermöglichen unseren Kunden einen Ausgleich für die CO2-Menge, die beim Einsatz von Erdgas freigesetzt wird", so Vitalis-Geschäftsführer Ulf Stadler.

Mit dem Tarif "KlimaFest" planungssicher in die Zukunft

Die Kompensation erfolgt durch den Erwerb von "Certified Emission Reductions". Diese Emissionszerfikate werden allerdings nicht genutzt, sondern durch Stilllegung dem Handel entzogen. Denn für die Atmosphäre ist nicht der Emissionsort, sondern die Summe des emittierten Kohlenstoffdioxids entscheidend. So werden die globalen Ressourcen geschont.

Ein weiterer Vorteil von "KlimaFest" ist der Preis, welcher je nach individuellem Wunsch bis 2015 eingefroren werden kann und somit für Kalkulierbarkeit und Investitionssicherheit sorgt. Neukunden erwartet zudem kein bürokratischer Aufwand, da Vitalis sämtliche Formalitäten des kostenlosen Lieferantenwechsels übernimmt. Die Gewerbe- und Industrieunternehmen erhalten eine Urkunde, die den klimaneutralen Erdgasbezug und das umweltfreundliche Verhalten dokumentieren.

