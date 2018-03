Schieder zu Nobelpreis: Wirtschaftswissenschaften müssen neue Wege gehen

Shillers Arbeiten enthalten wichtige Aspekte zur Funktionsweise von Finanzmärkten

Wien (OTS/SK) - Als Beleg dafür, dass vor dem Hintergrund der Finanzkrise und ihren Auswirkungen auf die Gesellschaft auch die Ökonomie neue Wege in der Analyse und Deutung geht, wertet Finanzstaatssekretär Andreas Schieder die Vergabe des diesjährigen Wirtschaftsnobelpreises an die drei Wirtschaftsforscher Eugene Fama, Lars Peter Hansen und Robert Shiller. Vor allem Robert Shiller habe sich bereits vor Beginn der internationalen Finanzkrise intensiv mit den Finanzmärkten und ihren Wirkungsmechanismen auseinandergesetzt. ****

"Mit seinen neuen wissenschaftlichen Ansätzen im Feld der 'behavioral finance' (Verhaltensökonomie) hat er neue Erkenntnisse eingebracht, die auch als Grundlage in politische Entscheidungen einfließen sollten. Gerade wenn Finanzmärkte nicht uneingeschränkt effizient sind, braucht es ein Gerüst an sinnvoller Regulierung", ist Schieder überzeugt. Shillers Forschungen zu den Finanzmärkten enthalten wichtige neue Aspekte zur Funktionsweise von Finanzmärkten, so Schieder abschließend. (Schluss) ah

