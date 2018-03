Wirtschaftsminister Mitterlehner zeichnet café+co mit Bundeswappen aus

Führender Kaffeedienstleister für Innovationskraft und Nachhaltigkeit mit Österreichischem Bundeswappen ausgezeichnet

Wien (OTS/LCG) - Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner hat die café+co International Holding am Montag mit dem Bundeswappen der Republik Österreich ausgezeichnet, das fortan im Außenauftritt geführt werden darf. "Das Unternehmen steht für Wirtschaftskraft, Nachhaltigkeit und Innovationsleistung aus Österreich", betont Mitterlehner. "Wir freuen uns, ein Stück Heimat in den internationalen Märkten zu präsentieren. Das Bundeswappen zeichnet die enge Verbundenheit mit dem Heimatmarkt Österreich und unsere Nachhaltigkeitsbestrebungen aus", freute sich café+co International Holding-CEO Gerald Steger über die Auszeichnung. ****

Mit dem Bundeswappen werden Unternehmen für außergewöhnliche Leistungen um die österreichische Wirtschaft ausgezeichnet, die in ihrer Branche eine führende und allgemein geachtete Stellung innehaben. Voraussetzung für die renommierte Auszeichnung sind neben Produktqualität und Innovationskraft auch die Einhaltung sozialer und ökologischer Standards und sowie das klare Bekenntnis zu sozial nachhaltiger Marktwirtschaft. Derzeit dürfen rund 1.400 heimische Unternehmen das Wappen im Geschäftsverkehr verwenden. Weitere Informationen unter http://www.staatswappen.at.

Über café+co International Holding

café+co International Holding ist der führende Kaffeedienstleister in Österreich sowie Zentral- und Osteuropa. Die zur Leipnik-Lundenburger Invest AG (LLI AG) gehörende Unternehmensgruppe ist derzeit mit 15 Tochtergesellschaften in zwölf Ländern tätig (Österreich, Deutschland, Tschechien, Slowakei, Ungarn, Slowenien, Kroatien, Polen, Bosnien, Serbien, Rumänien, Russland). Die café+co Gruppe beschäftigt sich mit Betrieb und Service von Espressomaschinen und Automaten für Heißgetränke, Kaltgetränke und Snacks sowie mit der Führung von Betriebsrestaurants. Die vollautomatischen "café+co Shops" finden sich in Unternehmen ebenso wie im öffentlichen Bereich (Ämter, Spitäler und Autobahn Rastplätze, Tankstellen). Weiters bietet café+co eine eigens entwickelte Produktlinie für die Hotellerie und Gastronomie an. Jährlich werden an 62.000 café+co-Automaten mehr als eine halbe Milliarde Portionen konsumiert. In Österreich und Deutschland betreibt das Unternehmen elf Selbstbedienungscafés, die unter anderem am Vienna International Airport, im Mozarthaus Vienna, im Haus der Musik, im Fuchspalast St. Veit sowie im Einkaufszentrum Q19 zu finden sind. Im Jänner 2013 wurde das erste café+co Café mit Bedienung im Wiener Raiffeisenhaus eröffnet. Weitere Informationen unter http://www.cafeplusco.com sowie

http://www.facebook.com/cafepluscointernational.

Das Bildmaterial steht zur honorarfreien Veröffentlichung im Rahmen der redaktionellen Berichterstattung

http://presse.leisuregroup.at/cafeplusco/Bundeswappen zur Verfügung.

Weiteres Bild- und Informationsmaterial im Pressebereich unserer Website

