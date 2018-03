ORF III am 15. Oktober: "erLesen" zum 200. Geburtstag von Georg Büchner, "euro.film: Erbsen auf halb 6" u. v. m.

Außerdem: Obonya und Kottal in "Kultur Heute", "Hyundai Kabarett-Tage" mit Markus Linder

Wien (OTS) - Am Dienstag, dem 15. Oktober 2013, sind Cornelius Obonya und Claudia Kottal um 20.00 Uhr bei Ani Gülgün-Mayr in "Kultur Heute" zu Gast: Gemeinsam mit Stefano Bernardin stehen die beiden ab 16. Oktober mit "Crash" auf der Bühne des Stadttheaters in der Walfischgasse. Inszeniert hat das Drei-Personen-Stück von Rupert Henning Obonyas Ehefrau Carolin Pienkos. Wie er den Spagat zwischen der großen "Jedermann"-Rolle bei den Salzburger Festspielen und der kleinen Bühne schafft - und ob es überhaupt ein Spagat ist -, wird Cornelius Obonya beantworten.

In diesen Tagen gedenkt die Literaturwelt eines besonderen Genies:

des Dramatikers Georg Büchner, der vor 200 Jahren geboren wurde. Auch die ORF-III-Literatursendung "erLesen" steht um 20.15 Uhr ganz im Zeichen des Dramatikers, wenn diesmal Ruth Brauer-Kvam, Eduard Habsburg und Andrea Winkler auf der "erLesen"-Couch Platz nehmen. Heinz Sichrovskys Gäste haben alle einen Bezug zu Büchner und sprechen in der Sendung darüber, was an dessen Werk bis heute aktuell ist.

Schauspielerin Ruth Brauer-Kvam spielte im Herbst 2011 in der Musical-Produktion "Woyzeck and the Tiger Lillies" nach Georg Büchner die Rolle der Marie. Sie ist seitdem ein Fan des Autors und streicht insbesondere Büchners eigene unglückliche Liebesgeschichte hervor. Autor Eduard Habsburg baute in seinen Roman "Lena in Waldersbach" Bezüge zum Büchner-Werk "Lenz" ein. Der Autor ist Pressesprecher des St. Pöltner Bischofs Klaus Küng und hält seinen Bischof für ziemlich "cool", weil er ihm so viel Freiheit lässt, dass er auch als Autor tätig sein kann. In seinem Werk "Lena in Waldersbach" geht es um Vaterlosigkeit und die Suche nach der eigenen Identität.

Andrea Winkler hat es mit ihrem "Einbildungsroman" mit dem Titel "König, Hofnarr und Volk" auf Platz eins der ORF-Bestenliste geschafft und berichtet über die Auseinandersetzung mit dem Büchner-Drama "Leonce und Lena", das in ihren Text Eingang gefunden hat. Andrea Winkler ist sich sicher, dass Büchner der Kult um ihn gar nicht recht gewesen wäre, wäre er älter geworden. In ihrem Buch geht es um ein "Institut für Gedankenkunde und Verstehen" - was man dort tut und welche Inspiration ihr Büchner war, erzählt sie in "erLesen".

Um 21.05 Uhr präsentiert der aus Vorarlberg stammende Kabarettist und Entertainer Markus Linder im Rahmen der "Hyundai Kabarett-Tage" sein Kabarettprogramm "Hinter-Arlberger". Thema dabei ist das Verhältnis zwischen Vorarlbergern und allen jenen, die auf der anderen Seite des Arlbergs leben: eben den "Hinter-Arlbergern". Außerdem präsentiert Lindner noch die "10.000 schönsten Liebeslieder aller Zeiten".

Im Rahmen der europäischen Artfilm-Leiste "euro.film" präsentiert ORF III um 22.00 Uhr die romantische Komödie "Erbsen auf halb 6" von Lars Büchel in österreichischer Erstausstrahlung. Jakob hat durch einen Verkehrsunfall sein Augenlicht verloren. Die Lehrerin Lilly ist von Geburt an blind und möchte Jakob helfen. Dieser aber hat die Lust am Leben verloren und alles, was er noch möchte, ist noch einmal seine kranke Mutter in Russland besuchen. Also begeben sich die beiden auf eine Reise quer durch Europa. In dem Film zu sehen sind unter anderem Fritzi Haberlandt, Hilmir Snaer Gudnason, Harald Schrott, Tina Engel und Jenny Gröllmann. Die Filmmusik wurde 2004 mit dem Deutschen Filmpreis ausgezeichnet.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at