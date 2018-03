"Willkommen Österreich" mit Andreas Vitásek und Boris Becker

Außerdem in "DIE.NACHT" in ORF eins: "Science Busters" und "Reiseckers Reisen"

Wien (OTS) - Vier Männer und das Thema "Älterwerden", "Star Trek"-Alltagsvergleiche sowie die letzte Fischerfamilie am Neusiedler See - gewohnt abwechslungsreich präsentiert die "DIE.NACHT" am Dienstag, dem 15. Oktober 2013, wieder allerlei Wissenswertes und Skurriles. "Ich hab mich auseinandergelebt", sagt Andreas Vitásek in seinem neuen Programm "Sekundenschlaf". Bei Stermann und Grissemann in "Willkommen Österreich" um 22.00 Uhr hinterfragt der österreichische Kabarettist, wo die Zeit geblieben ist, als er noch als Barhocker in seinem Lieblingscafé fungierte. Über sein Leben hat auch Boris Becker viel nachgedacht. Dieser Tage ist seine zweite Autobiografie "Das Leben ist kein Spiel" erschienen. Die privaten Beziehungsgeschichten des ehemaligen Tennisstars beschäftigen seit jeher die Boulevardpresse. Zum Thema "Älterwerden" haben auch der ergraute Stermann und der schüttere Grissemann etwas beizutragen. Während die beiden Kabarettisten mit den Promis plaudern, setzt Hermes am anderen Ende an. Der "Willkommen Österreich"-Gesellschaftsreporter berichtet einmal mehr aus der Mitte der "Unteren 10.000". Im Anschluss sind Univ.-Prof. Heinz Oberhummer und sein Team in "Science Busters - Wer nichts weiß, muss alles glauben" ganz im "Star Trek" Fieber. In dieser neuen Ausgabe schlüpft Werner Gruber in die Rolle des Captains der Enterprise. Gemeinsam wollen sie um 22.55 Uhr unter anderem herausfinden, wie man sich unsichtbar machen kann und wie viel 10 dag Antimaterie kosten. Danach begibt sich Michael Reisecker in der neuen Staffel des Doku-Roadmovies "Reiseckers Reisen" um 23.25 Uhr auf eine Reise zum Neusiedler See. Mit Brillenkamera auf der Nase und Tonaufnahmegerät in der Tasche trifft der Dokumentarfilmer auf eine der letzten Familien, die hier aktiven Fischfang betreiben.

Andreas Vitásek und Boris Becker bei "Willkommen Österreich mit Stermann & Grissemann" um 22.00 Uhr

"Sekundenschlaf" heißt das neue Programm von Andreas Vitásek, mit dem er derzeit durch Österreich tourt. Außerdem ist der Kabarettist, Schauspieler und Regisseur regelmäßiger Gast in der ORF-Rateshow "Was gibt es Neues?". 2010 wirkte er als Hauptprotagonist in der ORF-Fernsehserie "VITASEK?" mit. Ein Comedy-Format, das das Leben des Kabarettisten zum Inhalt hatte. Am Volkstheater Wien gab Vitásek 2010 den Rappelkopf in "Der Alpenkönig und der Menschenfeind". Im Stück "Lisa" von Thomas Glavinic, das im Rabenhof Theater aufgeführt wurde, war er als Tom zu sehen. Seine letzte Regiearbeit stand 2001 mit "Der alte Mann mit der jungen Frau" (Johann Nestroy) im Schauspielhaus Graz auf dem Programm. Andreas Vitásek studierte Theaterwissenschaft und Germanistik in Wien. Er besuchte die Theaterschule "Jacques Lecoq" in Paris und lernte bei Peter Brook und Samy Molcho.

"100 Prozent Boris Becker" verspricht die neue Biografie "Das Leben ist kein Spiel" des Ex-Tennisstars Boris Becker. Bereits 2003 berichtete der Deutsche in einer Autobiografie über sein Leben. Boris Becker, 1967 in Leimen geboren, wurde 1985 jüngster Wimbledonsieger der Geschichte. Er gewann insgesamt 64 Turniere und war Olympiasieger. Er hat vier Kinder von drei Frauen und ist heute Unternehmer in eigener Sache.

"Science Busters - Wer nichts weiß, muss alles glauben: Beam me up, Scotty?", 22.55 Uhr

Im "Star Trek"- Universum gibt es viele Dinge, die im Alltag schon lange vertraut klingen. Aber bekommen wir schon manches davon in echt hin, oder werden wir für immer neidisch auf Captain Kirk und Co. sein müssen? Martin Puntigam, Univ.-Prof. Heinz Oberhummer und Univ.-Lekt. Dir. Werner Gruber untersuchen in einer neuen Ausgabe ihrer beliebten TV-Show, wie viel 10 dag Antimaterie kosten, womit man sich unsichtbar machen kann und ob in Warp-Factor Two satanische Botschaften lauern.

"Reiseckers Reisen - Neusiedler See", 23.25 Uhr

Diesmal unterwegs in der Region um den Neusiedler See trifft Michael Reisecker an einem Straßenrand zuerst auf einen Winzer, der mit Kopfhörern und Sonnenhut ausgestattet seine Weinreben hegt. Zeitig am nächsten Morgen begleitet er einen Vater mit zwei Söhnen zum Fischfang und vermittelt ungewöhnliche Einblicke in den Alltag einer der letzten Fischerfamilien am Neusiedler See. In Zurndorf macht Michael Reisecker einen Besuch bei Karin und ihrem Figurentheater, die mit ihren Darbietungen Menschen auf der ganzen Welt zu verzaubern weiß. Vorbei an Radfahrern, Joggerinnen und Spaziergängern geht es Richtung Illmitz. Dort pflegt der Student Jan ein "scharfes" Hobby:

Er baut im Garten der Eltern Chili an. Bei seinem nächsten Stopp spricht Reisecker zwei Ungarinnen an, die gerade bei brütender Hitze auf einem Gurkenfeld arbeiten. Die beiden Frauen gewähren dem neugierigen Filmemacher nicht nur Einblicke in ihren Arbeitsalltag, sondern lassen ihn auch an ihren Träumen teilhaben.

"Willkommen Österreich mit Stermann & Grissemann", "Science Busters -Wer nichts weiß, muss alles glauben" und "Reiseckers Reisen" sind nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage als Video-on-Demand auf http://tvthek.ORF.at abrufbar.

