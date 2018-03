Neue Fälle für Jürgens, Seberg, Klebow und Siegl ab 15. Oktober

Start der neunten Staffel des ORF-eins-Krimiserienhits

Wien (OTS) - Zu viele Leichen, Liebeskummer und ein Selbstmord, der keiner ist: An der schönen blauen Donau gehen wieder die Wellen hoch, wenn die "Soko Donau"-Ermittler ab 15. Oktober 2013 die nunmehr neunte Staffel der ORF-Erfolgsserie ins Visier nehmen. 16 brandneue Fälle, die noch bis Mitte Oktober in Wien, Niederösterreich und Oberösterreich gedreht werden, geben Stefan Jürgens, Gregor Seberg, Lilian Klebow, Dietrich Siegl, Maria Happel, Helmut Bohatsch und Paul Matic dann jeweils Dienstag um 20.15 Uhr in ORF eins (auch als Hörfilm) so manches Rätsel auf: So gilt es, einen "Nervenkrieg" zu führen, steht der "Zahltag" ins Haus oder geht es in eine "Schöne neue Welt". In Episodenrollen sind in der neunten Staffel u. a. Hilde Dalik, Stefanie Dvorak ("Clara Immerwahr"), Andrea Eckert, Gunther Gillian, Eva Herzig, Barbara Kaudelka ("Janus") und Philipp Moog ("Schnell ermittelt") zu sehen. Regie führen bzw. führten Holger Barthel, Erhard Riedlsperger, Holger Gimpel und Manuel Hendry. Die Drehbücher stammen aus den Federn von Sascha Bigler, Axel Götz, Renate Ziemer, Stefan Brunner, Anna Morgenrot, Sarah Wassermair und Jacob Groll.

Lilian Klebow: "Das 'Soko Donau'-Team stößt an seine Grenzen"

Was sich die Zuseherinnen und Zuseher von der neunten Staffel erwarten dürfen? "Eine besonders emotionale Folge, an der wir gerade noch drehen, ist die Folge 'Patuschek', für die ich den Autoren Sascha Bigler und Axel Götz Rosen streuen möchte. Darin taucht ein altes neues Gesicht auf, denn Manuel Witting, mein Partner aus der ersten Staffel, kehrt als Martin Patuschek wieder zurück. Mittlerweile nicht mehr bei der Polizei, sondern beim privaten Personenschutz, bringt er Penny, den Fall und somit das ganze 'Soko'-Team an seine Grenzen. Und so viel sei verraten: Penny macht einen Riesenfehler - und der hat nichts mit Liebesdingen zu tun. Oder war sie doch einmal in Patuschek verliebt?" Und weiter: "Wir haben eine Menge genialer Gaststars, die uns beehren, wie Natalia Avelon, Marion Mitterhammer, Sonja Romei, Johannes Krisch, Niki von Tempelhoff, Fanny Stavjanik. Und in dieser neunten Staffel gerät jeder von uns vier, von Dirnberger bis Novak, an seine Grenzen. So erwarten die Zuschauerinnen und Zuschauer einige spannende, hochemotionale Folgen: Carl wird unfreiwillig zum Biker, Dirnbergers geliebte Frau wird entführt, Penny rettet eine junge Prostituierte vor einer 'Hinrichtung', und auf Helmuth kommt in Sachen Liebe so einiges zu. Unvergessen bleibt mir auch die Leistung unserer Setdesigner, Kostüm- und Maskenbildner in der Biker-Folge: Was da an Leder benäht, an Tattoo aufgesprüht, an Patina angebracht und an Gummi verfahren wurde - alle Achtung! Na, gespannt?" Das Erfolgsgeheimnis der Serie? "Vier sehr menschliche Ermittler. Wir machen unsere Fehler, haben unsere Abgründe, unsere verborgenen Leidenschaften und natürlich unseren unbeugsamen Willen, dem Bösen das Handwerk zu legen. Ich denke, gerade dass wir nicht glatt, adrett und sauber sind, dass es dank der Autoren und der Regie 'zutiefst menschelt' und dass wir nie aufgeben, an unseren Figuren herumzufeilen und um sie zu kämpfen, dass wir alle sehr konträr sind - das macht die Spannung aus", so Klebow.

Mehr zum Inhalt der Auftaktfolge

"Nervenkrieg" (Dienstag, 15. Oktober, 20.15 Uhr, ORF eins; Regie:

Holger Barthel)

In Episodenrollen: Laura Bilgeri, Barbara Kaudelka, Philipp Moog, Markus Schleinzer u. a.

Über den Fund einer gestrandeten Jacht stolpert das "Soko"-Team direkt in den Entführungsfall um einen einflussreichen Banker in Wien. Dessen Familie mitsamt Hausfreund wollte die Sache ohne Einflussnahme der Polizei lösen. Doch nun versucht die "Soko" den Fall so über die Bühne zu bringen, dass das Opfer das Verbrechen überlebt und die Drahtzieher dennoch überführt werden können.

"Soko Donau" ist eine Koproduktion von SATEL FILM und ALMARO in Zusammenarbeit mit ORF und ZDF, hergestellt mit Unterstützung des Fernsehfonds Austria, des Filmfonds Wien und der Länder Niederösterreich und Oberösterreich.

"Soko Donau" ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage auf der Video-Plattform ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Video-on-Demand und auch als Live-Stream abrufbar.

