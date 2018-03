SP-Al-Rawi: Glückwunsch allen AbsolventInnen!

SPÖ (OTS/Wien-Klub) - Anlässlich der Feier des Jugendrats der Islamischen Glaubensgemeinschaft in Österreich (IGGiÖ) am Wochenende gratulierte der Wiener SP-Gemeinderat, Omar Al-Rawi, den anwesenden Neo-Hochschul-Absolventinnen und -Absolventen. Er verwies dabei auf die Notwendigkeit der Förderung zur Hebung der österreichischen AkademikerInnenquote. "Zwar ist der Bildungsstand der Bevölkerung in Österreich laut der OECD-Studie "Education at a Glance 2013" grundsätzlich hoch - Aufholbedarf gibt es hingegen nach wie vor bei der AkademikerInnenquote. Herzlichen Dank an den Jugendrat für diese erfolgreiche Initiative zur Förderung von Qualifikation und Ausbildung, die heuer bereits zum zweiten Mal stattgefunden hat. Die heute hier Anwesenden werden ihrerseits als MultiplikatorInnen diesen Erfolg weitertragen. Meinen herzlichen Glückwunsch allen frisch gebackenen Akademikerinnen und Akademikern!"

(Schluss)

