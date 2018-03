Marla Blumenblatt verliebt Österreichs Singles / FriendScout24 verschenkt Tickets für exklusive Club-Konzerte in Wien, Graz, Linz, Innsbruck und St. Pölten über Facebook und App

München (ots) - Marla Blumenblatt und das Partnerportal FriendScout24 starten eine gemeinsame Flirt-Offensive in Österreich. Gemeinsam laden sie Singles zu exklusiven Club-Konzerten in fünf Städten ein. Die Tickets kann man jedoch nicht kaufen, sondern nur über die FriendScout24-Fanpage auf Facebook gewinnen - oder indem man sich die kostenlose FriendScout24-App runterlädt und Marla bei FriendScout24 anschreibt. Die charismatische und temperamentvolle Newcomerin hat nicht nur ihre frechen Liedertexte dem Flirten und der Liebe gewidmet, sondern flirtet auch selbst für ihr Leben gerne. Mit den ultimativen Flirttipps, einer wahren Charmeoffensive und einem Debütalbum mit Ohrwurm-Garantie wird die Retro-Pop-Queen Österreichs Singles einheizen und für reichlich Schmetterlinge im Bauch sorgen.

Gerade tourte sie noch durch Deutschland und war u. a. in den ZDF-Tagesthemen, im Frühstücksfernsehen und im Nachrichtenmagazin Focus zu bewundern. Für ihre Heimat hat sie sich zusammen mit dem Partnerportal Nr. 1 in Deutschland, Österreich und der Schweiz jedoch etwas ganz Besonderes überlegt. Vom 18. Oktober bis zum 9. November beschert die Wiener Sängerin Österreichs Singles fünf exklusive Club-Konzerte in Wien, Graz, Linz, Innsbruck und St. Pölten, bei denen die Funken nur so sprühen werden.

Tourdaten - 18.10. Wien - 19.10. Graz - 01.11. Linz - 02.11. Innsbruck - 09.11. St. Pölten

Der Clou: Die Tickets gibt es nicht zu kaufen! Singles können sich auf der FriendScout24-Fanpage auf Facebook anmelden. Oder:

FriendScout24-App gratis runterladen, sich kostenlos anmelden und das Pseudonym "Marla" suchen und ihr eine Nachricht mit der Wunsch-Location schicken. Und natürlich können sich die Singles bei Österreichs Partnerportal Nr. 1 auch gleich auf die Suche nach dem Lebenspartner, Flirts oder einem Abenteuer machen.

Nähere Informationen zu den Club-Konzerten, Marla und ihren persönlichen Flirttipps für's Online-Dating finden interessierte Singles hier: http://www.friendscout24.at/marla-blumenblatt/. Wer die Newcomerin noch nicht kennt, kann sich dort auch das Musikvideo von "Wie wär´s, wie wär´s" ansehen. Denn die tanzende Diva im Petticoat, ihre frechen Retro-Pop-Lieder und ihr betörender Charme sind nur schwer in Worte zu fassen. Den österreichischen Singles von FriendScout24 hat sie eine eigene Flirt-Hymne gewidmet: "Wie wär´s, wie wär´s".

Über FriendScout24

FriendScout24 ist mit rund 1 Million aktiven Mitgliedern pro Monat Partnerportal Nr. 1 in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Als erster und einziger Anbieter bedient FriendScout24 alle ernsthaften Beziehungsbedürfnisse - sei es das Finden des Lebenspartners, Flirten & Daten bis hin zum Wunsch nach einer erotischen Beziehung. FriendScout24 hat sich nachhaltig als vertrauensvolle Marke im Online-Dating-Markt etabliert, verbunden mit der konsequenten Verpflichtung zur Integrität, Seriosität und Sicherheit. Gegründet im Jahr 2000, ist das Unternehmen Teil der Scout24- Gruppe, die zur Deutschen Telekom gehört. In Österreich startete FriendScout24 im Jahr 2004 mit www.friendscout24.at.

