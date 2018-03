Die Spurensuche um "Janus" wird lebensgefährlich

Dritte Folge der ORF-eins-Eventserie mit Pschill, Weisz, Romaner, Kiendl und Schärf am 15. Oktober

Wien (OTS) - "Das ist ein Experiment. Eine gottverdammte Versuchsreihe." Die Hinweise darauf, dass die Selbstmorde die Folge eines Experiments sein müssen, verdichten sich. Doch fast jeder scheint verdächtig. Und für Leos (Alexander Pschill) Assistentin Miriam (Barbara Kaudelka) wird die Spurensuche rund um den undurchsichtigen Pharmakonzern "Janus" sogar lebensgefährlich. In der dritten Folge des gleichnamigen neuen ORF-eins-Serienevents bekommt es Alexander Pschill als forensischer Psychologe am Dienstag, dem 15. Oktober 2013, um 21.05 Uhr (auch als Hörfilm) außerdem mit einem spannenden Fall zu tun: Eine Juristin kämpft mit ihrem Team gegen eine Gesetzesnovelle, die die Privatisierung von Trinkwasser erlaubt - doch es liegt auf der Hand, dass sie sich damit nicht nur Freunde macht. In weiteren Rollen sind in den vorerst sieben 45-minütigen Folgen u. a. Franziska Weisz, Barbara Romaner, Andreas Kiendl, Barbara Kaudelka, Moritz Uhl, Silvia Fenz, Karl Fischer, Heinz Trixner, Christopher Schärf und Morteza Tavakoli zu sehen. In Episodenrollen standen diesmal u. a. Mercedes Echerer und Gerhard Liebmann vor der Kamera.

Mehr zum Inhalt der dritten Folge (Dienstag, 15. Oktober, 21.05 Uhr, ORF eins)

Die Juristin Anna Sedlacek (Mercedes Echerer) kämpft mit ihrem Team gegen eine Gesetzesnovelle, die die Privatisierung von Trinkwasser erlaubt - klar, dass sie viele Feinde hat. Als sie nach einem Überfall unter Panikattacken leidet, wendet sich Anna an Leo Benedikt (Alexander Pschill). Sie vermutet einen Maulwurf in ihrem Team. Leo stellt fest, dass Anna besonders heftig auf ihren Kollegen Harald (Gerhard Liebmann) reagiert. Doch was ist der Auslöser für ihre Reaktion? Und: Führt der richtige Auslöser auch zwangsläufig zum richtigen Täter? Hinter den Selbstmorden vermutet Leo ein Experiment und stößt auf Hinweise, die seine Theorie belegen. Doch dabei begibt sich Miriam (Barbara Kaudelka) in höchste Gefahr.

"Janus" ist eine Produktion des ORF, hergestellt von MR-Film. Regie bei diesem vorerst siebenteiligen Thriller führte Andreas Kopriva nach Drehbüchern von Jacob Groll und Sarah Wassermair.

"Janus" ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage auf der Video-Plattform ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Video-on-Demand und auch als Live-Stream abrufbar und als DVD ab 13. November 2013 bei Hoanzl und im Medienhandel erhältlich.

