Single European Sky - Leichtfried/Regner: Bedenken der Arbeitnehmer ernst nehmen

Arbeitsplätze dürfen nicht gefährdet werden

Wien (OTS/SK) - Heute, Montag, findet in Brüssel eine Protestkundgebung der Europäischen Transportarbeiter-Föderation (ETF) gegen die Vorschläge der EU-Kommission zur Schaffung eines einheitlichen europäischen Luftraums (Single European Sky) statt. Die SPÖ-EU-Abgeordneten Jörg Leichtfried und Evelyn Regner unterstützen die Forderungen der Gewerkschaft: "Es ist unbestritten, dass es höchst an der Zeit ist, den Flugverkehr in Europa besser und effektiver zu organisieren, der einheitliche europäische Luftraum ist daher notwendig. Dennoch muss darauf geachtet werden, dass die Beschäftigten an Flughäfen nicht darunter leiden." ****

Geht es nach den Plänen der Kommission, soll die Flugsicherung weiter liberalisiert werden, was zur Folge haben würde, dass billige Anbieter das Rennen machen würden. "Dadurch werden Arbeitsplätze gefährdet, es ist zu befürchten, dass sich Arbeitsbedingungen verschlechtern und dies kann auch auf Kosten der Qualität gehen. Gerade im Bereich der Flugsicherung ist es erforderlich, gut ausgebildete und motivierte Mitarbeiter zu haben, damit der reibungslose Ablauf garantiert ist", sagt Jörg Leichtfried.

"Wir werden im Europäischen Parlament die Pläne der Kommission genau prüfen und wir werden vor allem fordern, dass die Sozialpartner in die Entscheidungen eingebunden werden. Es darf nicht zugelassen werden, dass der einheitliche europäische Luftraum auf Kosten der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eingeführt wird", sagt Regner. (Schluss) bj

