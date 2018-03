11. Wiener Dialogforum

"Aktives Altern in einer modernen Großstadt"

Wien (OTS) - Ganz im Zeichen des aktiven Alterns stand das zweitägige 11. Wiener Dialogforum, zu dem ExpertInnen und EntscheidungsträgerInnen aus Paris, Bukarest, Sarajevo, Bratislava, Krakau, Sofia, Laibach und Zagreb nach Wien eingeladen wurden. Die Wiener Seniorenbeauftragte Dr. Angelika Rosenberger-Spitzy stellte dabei vor allem die zahlreichen Angebote der Stadt Wien für SeniorInnen vor, in deren Mittelpunkt die speziellen Bedürfnisse von älteren BewohnerInnen stehen. Neben den Themenschwerpunkten der speziellen Gesundheitsförderung für ältere Menschen in Wien und der Freiwilligenarbeit im Rahmen des Kuratoriums der Wiener Pensionisten-Wohnhäuser standen vor allem die Leistungen des Fonds Soziales Wien und der damit im Zusammenhang stehende Erfahrungsaustausch im Mittelpunkt des Interesses. Bei einem Besuch im SeniorInnenschlössl "Wie daham" in der Winarksystraße bot sich auch die Gelegenheit, nicht nur die Einrichtung selbst zu besichtigen, sondern auch mit der dortigen Leitung konkrete Fragen und Problemstellungen zu diskutieren.

Die Dritte Landtagspräsidentin Marianne Klicka betonte in ihrem Eröffnungsreferat die strategische Wichtigkeit für die Stadt Wien, ein besonderes Augenmerk auf die Anliegen und Wünsche älterer WienerInnen zu legen.

o Pressebild: www.wien.gv.at/gallery2/rk/run.php?g2_itemId=26247

Rückfragen & Kontakt:

Silvia Friedrich, Oberamtsrätin

Magistratsdirektion-Geschäftsbereich Europa und Internationales

Telefon: 01 4000-82565

E-Mail: Silvia.friedrich @ wien.gv.at