Lotto: Doppeljackpot, am Mittwoch geht es um 3,1 Millionen Euro

Doppeljackpot auch beim Joker, hier warten rund 600.000 Euro

Wien (OTS) - Wie auch schon am vergangenen Mittwoch, so endeten auch am Sonntag die Ziehungen mit zwei Jackpots und einem Sologewinn. Es gab also erneut keinen Sechser, die Kombination 10, 13, 14, 31, 32 und 41 war auf keinem Wettschein angekreuzt. Somit geht es am kommenden Mittwoch um einen Doppeljackpot mit rund 3,1 Millionen Euro für die "sechs Richtigen".

Beim Fünfer mit der Zusatzzahl 40 gab es abermals einen Sologewinn. Ein Spielteilnehmer aus Kärnten war per Quicktipp erfolgreich und gewann mehr als 166.000 Euro. Zum Sechser fehlte ihm die Zahl 31.

Joker

Auch beim Joker gab es zum zweiten Mal hintereinander keinen Gewinn. Wohl stand die richtige Zahlenkombination auf einer Quittung in Wien und auf einer in Oberösterreich, allerdings war hier das "Nein" angekreuzt, und die beiden Besitzer wurden zu den Pechvögeln der Runde. Somit wartet am Mittwoch ein Doppeljackpot, und es geht um rund 600.000 Euro.

Die endgültigen Lotto Quoten der Ziehung vom Sonntag, 13.10.2013:

DJP Sechser, im Topf bleiben EUR 1.968.038,90 - 3,1 Mio. warten 1 Fünfer+ZZ zu EUR 166.094,40 131 Fünfer zu je EUR 1.383,10 276 Vierer+ZZ zu je EUR 229,70 6.451 Vierer zu je EUR 46,30 8.410 Dreier+ZZ zu je EUR 17,20 106.946 Dreier zu je EUR 4,90 333.091 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,10

Die Gewinnzahlen: 10 13 14 31 32 41 Zusatzzahl: 40

Die endgültigen Joker Quoten der Ziehung vom Sonntag, 13.10.2013:

DJP Joker, im Topf bleiben EUR 409.136,60 - 600.000,- Euro warten 13 mal EUR 7.700,00 157 mal EUR 770,00 1.292 mal EUR 77,00 13.356 mal EUR 7,00 134.232 mal EUR 1,50

Jokerzahl: 6 1 5 4 1 6

