Wie gesund sind die Niederösterreicher?

Ergebnisse der Aktion "10 Minuten für meine Gesundheit" der NÖ Apotheken

St. Pölten (OTS) - Die Vorsorgeaktion "10 Minuten für meine Gesundheit" war ein großer Erfolg. Über 6.000 Personen ließen von 15. April bis 30. Juni 2013 ihre Gesundheitswerte messen. Dabei kamen einige erstaunliche Ergebnisse zum Vorschein: Der Raucheranteil steigt dramatisch an, Diabetes und erhöhte Cholesterinwerte sind deutlich im Vormarsch. Hingegen ist der Rückgang von Bluthochdruck und Fettleibigkeit im Vergleich zu 2006 positiv zu verzeichnen.

Übergewicht, Bluthochdruck, erhöhtes Cholesterin oder ein zu hoher Blutzucker verursachen keine unmittelbaren Beschwerden, tun nicht weh und bleiben gerade deshalb oft unentdeckt. Jedoch können sie schwere Erkrankungen wie Diabetes, Herzinfarkt, Schlaganfall oder Nierenversagen begünstigen. Die beste Möglichkeit nicht herz- oder gefäßkrank zu werden, liegt im rechtzeitigen Erkennen der Risikofaktoren. Aus diesem Grund führten die niederösterreichischen Apotheken von 15. April bis 30. Juni das umfassende Gesundheitsscreening in Kooperation mit der NÖGKK durch. Wie bereits vor sieben Jahren war die beliebte Vorsorgeaktion "10 Minuten für meine Gesundheit" ein beachtlicher Erfolg. Mehr als 6.000 Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher ließen in den Apotheken Blutdruck, Blutzucker, Cholesterin, Bauchumfang und Gewicht überprüfen. Die gemessenen Gesundheitswerte wurden einheitlich und anonym erfasst und detailliert ausgewertet.

Der Gesundheitszustand der Niederösterreicher

Das durchschnittliche Alter der 6.186 untersuchten Personen lag bei 58,3 Jahre, davon waren ein Drittel Männer und zwei Drittel Frauen. "Die Ergebnisse sind aufschlussreich und zeigen ein deutliches Bild des Gesundheitszustandes der Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher. Vor allem aber sieht man, dass in vielerlei Hinsicht Handlungsbedarf besteht", so die wissenschaftlichen Begleiter der Aktion, Univ.-Prof. Dr. Helmut Sinzinger und Univ.-Doz. Dr. Harald Kritz. "Der Raucheranteil steigt beispielsweise dramatisch an - 34 Prozent der unter 45-Jährigen sind Raucher. Diabetes ist ebenfalls deutlich im Vormarsch und mehr als die Hälfte der 6.000 untersuchten Personen weisen einen erhöhten Cholesterinwert sowie Übergewicht auf. Rund 45 Prozent aller untersuchten Personen wurde sogar aufgrund ihrer schlechten Werte zu einem Arzt verwiesen", skizzieren die Experten das Ergebnis. Im Detail sehen die Ergebnisse wie folgt aus:

Raucheranteil nimmt zu

Der Raucheranteil ist im Vergleich zum Jahr 2006 um vier Prozent gestiegen. Besonders auffallend ist dabei, dass 43 Prozent der Männer zwischen 30 und 39 Jahren rauchen. Bei den Frauen dieser Altersstufe greift rund ein Drittel (34 Prozent) zum Glimmstängel. Ab dem 60. Lebensjahr nimmt der Nikotinkonsum deutlich ab. Regional gesehen gibt es eindeutige Unterschiede: Waidhofen an der Ybbs und Waidhofen an der Thaya haben den geringsten Raucheranteil; das südliche Niederösterreich zählt die meisten Raucher.

Übergewicht ist großes Problem

Der Body-Mass-Index gibt Auskunft über das Verhältnis zwischen Körpergewicht und Körpergröße - bei einem Wert ab 25 liegt Übergewicht vor, bei einem BMI ab 30 spricht man bereits von Fettleibigkeit (Adipositas). 59 Prozent der 51- bis 70-Jährigen haben laut der Screening-Ergebnisse Übergewicht. Besonders betroffen sind dabei das nördliche Wiener Umland sowie St. Pölten und das Weinviertel. Im Vergleich zum Jahr 2006 hat die Fettleibigkeit (Adipositas) bei den Frauen allerdings ein wenig abgenommen - jedoch haben immer noch 17 Prozent der Frauen im Alter von 45 und 59 Jahren und 20 Prozent der Frauen zwischen 60 und 74 Jahren starkes Übergewicht. Zu einem starken Anstieg kam es bei den Männern zwischen 30 und 44 Jahren. 21 Prozent weisen in dieser Altersgruppe einen BMI von über 30 auf und sind somit fettleibig, 2006 waren es noch 17 Prozent. Die Anzahl der adipösen Männer im Alter von 45 bis 59 Jahren stieg von 23 auf 25 Prozent.

Bauchumfang: Risikofaktor für Herz-Kreislauf-Erkrankungen

Der Bauchumfang ist ebenfalls ein sehr aussagekräftiger Parameter. Eine Reduktion des Umfanges um nur einen Zentimeter senkt das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen um fünf Prozent. Die Bauchumfangwerte der untersuchten Niederösterreicher sind allerdings alarmierend. Fast jeder Zweite (46 Prozent) weist eine viszerale Fettleibigkeit, also einen starken Bauchansatz auf, der u.a. Herzinfarkt, Bluthochdruck und Diabetes begünstigt. 34 Prozent haben ein Risiko zur viszeralen Fettleibigkeit und nur 20 Prozent befinden sich im Normalbereich. Im regionalen Vergleich leiden die Frauen im Mostviertel und die Männer im südlichen Wiener Umland am wenigsten an viszeraler Fettleibigkeit, vor allem bei den Frauen im Mostviertel ist die Prävalenz viszeraler Fettleibigkeit von 2006 auf 2013 um 10% deutlich gesunken.

Cholesterinwerte bei Frauen höher

Erschreckend hoch sind die Cholesterinwerte der Niederösterreicher. Den Untersuchungen zufolge haben 56 Prozent einen erhöhten Cholesterinwert, wobei Frauen tendenziell höhere Werte aufweisen als Männer. Allerdings liegt bei den Männern die Dunkelziffer höher. Der Wert ist somit seit 2006 noch weiter gestiegen. Bei mehr zwei Drittel (69 Prozent) der 60 bis 69-Jährigen wurden bereits stark erhöhte Cholesterinwerte nachgewiesen. Sie sind die Altersgruppe mit der größten Gefährdung. Aber auch bei 18 Prozent der Jugendlichen liegt eine Hyperlipidämie vor und bei zusätzlichen 44 Prozent wurden erhöhte Cholesterinwerte festgestellt. Ein hoher Cholesterinspiegel im Blut zeichnet für Gefäßverkalkung verantwortlich und kann zu zahlreichen Erkrankungen wie Herzinfarkt sowie Schlaganfall führen.

Bluthochdruck nicht unterschätzen

Auch die Hypertonierate ist in Niederösterreich hoch. Die Daten zeigen, dass 42 Prozent der untersuchten Personen erhöhte systolische und 37 Prozent zu hohe diastolische Werte aufweisen und in die Risikogruppe für eine krankhafte Hypertonie fallen. Ab dem 70. Lebensjahr hat bereits mehr als die Hälfte einen krankhaft systolischen Blutdruck, wobei Männer von erhöhtem Blutdruck stärker betroffen sind. Erschreckend ist auch die hohe Dunkelziffer, die bei etwa 55 Prozent liegt. Die positive Nachricht: Heute gibt es um 12 Prozent weniger Bluthochdruck-Patienten also noch vor sieben Jahren.

259 Diabetiker neu entdeckt

Die Aktion "10 Minuten für meine Gesundheit" hat auch die Diabetes-Situation in Niederösterreich erhoben. 529 Diabetiker (9 Prozent) wurden im Rahmen der Vorsorgeaktion identifiziert, wobei 259 Diabetiker neu entdeckt wurden. 1.334 Personen sind diabetesgefährdet (rund 22 Prozent) - ihnen wurde eine Abklärung der Werte beim Arzt empfohlen. 70 Prozent der untersuchten Personen wiesen ideale Werte auf. Regionale gesehen ist ein deutliches Nord-Süd-Gefälle zu erkennen: Die Diabetesprävalenz liegt im Norden bei elf Prozent und im Süden bei sieben Prozent. Die meisten Diabetiker gibt es im Waldviertel mit 14 Prozent.

Warum Screening in der Apotheke so wichtig ist

"In nur wenigen Minuten können wichtige Gesundheitswerte gemessen werden, die Aufschluss über das Krankheitsrisiko eines Menschen geben. Trotz weniger Parameter wie Größe, Gewicht, Blutdruck, Blutzucker, Cholesterin, Bauchumfang, Rauchgewohnheiten etc. werden viele Informationen gewonnen und (Hoch-)Risikogruppen rasch identifiziert", machen die beiden Wissenschafter deutlich. Der niederschwellige Zugang der Apotheke zur Bevölkerung ist besonders hilfreich und ermöglicht erst solche umfangreichen Screening-Maßnahmen. Die Apothekerschaft hat die Vorsorgeaktion zweieinhalb Monate kostenlos und unbürokratisch angeboten. Im Vorfeld wurden die Apothekerinnen und Apotheker gezielt für diese Screening-Aktion ausgebildet. "Rund 90 Prozent aller niederösterreichischen Apotheken haben an der Vorsorgeaktion '10 Minuten für meine Gesundheit' mitgemacht. Manche Apotheken haben bis zu 300 Messungen in diesem Zeitraum durchgeführt", berichten Präsident Mag. pharm. Heinz Haberfeld und Vizepräsidentin Mag. pharm. Elisabeth Biermeier von der Apothekerkammer Niederösterreich. "Ziel dieser Aktion war es, viele Leute anzusprechen und zu informieren und das Gesundheitsrisiko aufzuzeigen - dies ist uns durch den engagierten Einsatz der niederösterreichischen Apothekerinnen und Apotheker sehr gut gelungen. Durch Früherkennung können viele schwere Erkrankungen vermieden werden und diese Aktion zeigt einmal mehr, wie wichtig es ist, solche Vorsorgemaßnahmen anzubieten und die Bevölkerung dafür zu sensibilisieren", so der Präsident und die Vizepräsidentin der Apothekerkammer Niederösterreich.

Bewusstsein für die eigene Lebensweise schärfen

"Die Zivilisationskrankheiten sind unbestritten im Vormarsch, in vielen Fällen mit gefährlichen Folgen. Bewegungsmangel und falsche Ernährung führen dazu, dass darüber hinaus auch die mentale Gesundheit leidet. Die Ergebnisse der Vorsorgeaktion '10 Minuten für meine Gesundheit' stimmen über weite Strecken mit den Daten aus dem Landesgesundheitsbericht 2010 überein und zeichnen ein bedenkliches Bild von der Gesundheitsentwicklung der Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher. Wir wissen aber auch, dass Personen mit geringerem Einkommen einen tendenziell schlechteren Gesundheitsstatus aufweisen als Personen mit höherem sozioökonomischen Status. Ohne Frage muss deshalb in Zukunft das Bewusstsein für die eigene Lebensweise geschärft, aber auch Möglichkeiten gegeben werden, um eine Verbesserung der Ist-Situation zu erreichen. Vor allem sind die persönlichen Kompetenzen und Leistungspotenziale der Kinder und Jugendlichen im Hinblick auf ein gesundheitsbewusstes, eigenverantwortliches Wissen und Handeln zu stärken", sieht NÖ Gesundheitslandesrat Ing. Maurice Androsch einen klaren Arbeitsauftrag für alle Verantwortlichen im Gesundheitswesen.

Gesundheitsförderungs- und Präventionsprogramme

Ins selbe Horn stößt auch Gerhard Hutter, Obmann der NÖ Gebietskrankenkasse: "Schnell-Checks ersetzen keine tiefgehenden ärztlichen Untersuchungen. Aber sie helfen, schnell, kostenlos und niederschwellig ein mögliches Problem zu erkennen oder notfalls Alarm zu schlagen. Die spannenden Ergebnisse dieser Vorsorgeaktion bedeuten für die Niederösterreichische Gebietskrankenkasse vor allem drei Fakten: Erstens. Die Wichtigkeit, dass wir uns als Krankenkasse an der Aktion beteiligen. Zweitens. Die Bestätigung unserer Investition in gezielte Gesundheitsförderungs- und Präventionsprogramme. Drittens. Den Auftrag, Vorsorge auszubauen und in manchen Regionen noch mehr zu tun. Für die Gesundheit der Menschen in Niederösterreich müssen wir an einem Strang ziehen. '10 Minuten für meine Gesundheit' ist ein Beispiel dafür, wie es funktionieren kann."

Die Vorsorgeaktion der niederösterreichischen Apotheker wurde in Kooperation mit der NÖGGK durchgeführt. Weiters wird das Projekt vom Land Niederösterreich, der Initiative "Tut gut", dem Bundesministerium für Gesundheit, den Pharmaunternehmen Boso und Roche sowie vom ORF Niederösterreich und NÖN unterstützt.

