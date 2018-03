Pflegekinderzentrum in Floridsdorf eröffnet

Acht Sozialarbeiterinnen unterstützen Pflegekinder, Pflegeltern und die leiblichen Eltern

Wien (OTS) - Am Montag eröffnete Jugendstadtrat Christian Oxonitsch und Bezirksvorsteher Heinz Lehner das neue Pflegekinderzentrum in der Schöpfleuthnergasse 25 in Floridsdorf. Unter der Leitung von Ursula Kastner arbeiten in der neuen Einrichtung acht versierte Sozialarbeiterinnen. In dem etwa 250 m2 großen Standort unterstützen und begleiten sie Pflegekinder, deren Pflegeeltern und auch die leiblichen Eltern der Kinder.

"Dieser Pilotversuch bereichert das Serviceangebot für Pflegeeltern des 2.,20.,21. und 22. Bezirks und aus den Bundesländern. Eine verbesserte Unterstützung für Pflegeeltern bedeutet gleichzeitig auch eine Verbesserung für deren Kinder. Ich hoffe dass sich die Kolleginnen der MA 11 in den neuen Räumlichkeiten wohlfühlen und hier ein optimales Arbeitsumfeld vorfinden", so Jugendstadtrat Christian Oxonitsch bei der Eröffnung.

Insgesamt können fast 400 Pflegefamilien die neue Serviceeinrichtung nutzen. Wenn das Angebot von den Pflegeeltern gut angenommen wird, und die Mitarbeiterinnen der Stelle positive Erfahrungen verzeichnen, wird eine Ausweitung auf andere Bezirke angedacht. Bei der Eröffnung des Pilotprojekts waren auch der Abteilungsleiter der MA 11 Johannes Köhler und Gemeinderätin Birgit Hebein anwesend.

