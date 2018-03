Aufklärung, die bewegt

Wie medizinische Inhalte für Patienten verständlich aufbereitet werden können

Wien (OTS) - Kommunikation ist die Grundlage für jede zielführende medizinische Behandlung: Auf der einen Seite steht der Arzt, der sich verständlich ausdrücken soll, auf der anderen Seite der Patient, der möglichst alles über Art, Umfang und die Schwere seiner Erkrankung verstehen soll. Zudem befindet sich der Patient in gerade dieser Phase der Aufklärung zumeist in einer persönlich hoch emotionalen Situation, geht es doch um die eigene Gesundheit, im Extremfall um Leben und Tod.

Durch die Verbindung von herkömmlichen Aufklärungsgesprächen und der Unterstützung durch neuartige Informationsmedien entstand jetzt eine Lösung für eine zeitgemäße, moderne und flexible Patientenaufklärung. AniMedes heißt die Anwendung, auf die der Jungunternehmer Johannes Allesch mit Recht stolz sein kann: "Es geht um die Visualisierung medizinischer Vorgänge und die Schaffung neuer Kommunikationswege bei gleichzeitiger Effektivitätssteigerung und Ressourcenoptimierung."

Die 3D-Animationsfilme sind einfach gehalten und auch ohne Ton verständlich. Sie können problemlos in jeder Sprache ausgegeben werden, was vor allem Menschen mit geringen Deutschkenntnissen entgegenkommt. In der klinischen Anwendung helfen sie bei Effizienz-und Qualitätssteigerungen und bei der Reduktion von Kosten, alleine schon durch die Papierersparnis von fünf bis 20 Seiten pro Patient. "Die Wahl der Aufklärungsmedien ist in Österreich allerdings nicht vorgeschrieben, daher ist es höchste Zeit für eine Modernisierung dieses jahrzehntealten Standards", ist Allesch überzeugt. Detaillierten Einblick in die bewegte Patientenaufklärung gibt Johannes Allesch im Rahmen des Österreichischen Forums für Gesundheitsmarketing. Hier werden erfahrene Wissensträger referieren und so einen guten Einblick und Überblick über europäische Gesundheitskonzepte und deren Übertragbarkeit auf das heimische Gesundheitswesen geben. Die Teilnehmer des Forums bekommen durch kompakte Vorträge die Möglichkeit, einen Blick über den Tellerrand in "marketingerprobte Branchen" zu werfen und Anregungen für die Praxis zu gewinnen. Zielgruppen des Events sind Entscheidungsträger im Krankenhaus, Medizin - Pflege - Verwaltung, Werbe- und PR-Agenturen, Medienvertreter und Mediengestalter.

Österreichisches Forum für Gesundheitsmarketing



Programm, Information und Anmeldung: www.gesundinformiert.at



Datum: 17.10.2013, 09:00 - 18:00 Uhr



Ort:

Wolke 19

Donau-City-Straße 11, 1220 Wien



