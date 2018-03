Campus Rudolfinerhaus: 10. Pflege-Fachtagung "Patienten- und Angehörigen-Edukation" am 14.11. mit internationalen Experten

Wien (OTS) - Zum zehnten Mal lädt das Rudolfinerhaus am 14. November 2013 zur Pflegefachtagung. Hoch aktuell ist das diesjährige Thema "Patienten- und Angehörigen-Edukation" - eine Kooperation des Campus Rudolfinerhaus mit dem Österreichischen Gesundheits- und Krankenpflegeverband. Als Vortragende kommen Prof. Dr. Angelika Zegelin, eine Pionierin und die europäische Expertin für Patienten-Edukation von der Universität Witten (D), und Dr. Andrea Brenner, Dozentin für Pflege und Pflegewissenschaft der Fachhochschule St. Gallen (CH), nach Wien.

Praxisbeispiele aus Deutschland, Schweiz und Österreich folgen auf die Vorstellung des Konzepts der Patienten- und Familien-Edukation. Das Projekt Patienten- und Angehörigen-Edukation der Rudolfinerhaus Privatklinik GmbH wird Dr. Andrea Smoliner, MNS, Leiterin der Stabstelle Pflegeentwicklung, präsentieren. Den Abschluss bildet eine Podiumsdiskussion mit Prof. Zegelin, Ursula Frohner, Präsidentin des Österreichischen Gesundheits- und Krankenpflegeverbandes, Dr. Martin Nagl-Cupal, stellvertretender Vorstand des Instituts für Pflegewissenschaft Wien, Anna Wexberg-Kubesch, DAS, MSc, und Univ. Prof. Dr. Ernst Wolner, Präsident Rudolfiner-Verein - Rotes Kreuz. Wie jedes Jahr werden rund 100 TeilnehmerInnen erwartet.

"Patienten-Edukation ist derzeit ein vorrangiges Thema in Pflegewissenschaft und Pflegepraxis. Dabei stehen Patientinnen und Patienten sowie ihre Angehörigen im Mittelpunkt. Wir bieten Information, Schulung und Beratung, um die persönliche Gesundheitspflege - auch nach der Entlassung aus dem Rudolfinerhaus -zu unterstützen. Die Fachtagung ist mit ein Höhepunkt des umfassenden Weiterbildungsprogramms unseres Campus Rudolfinerhaus. Ich freue mich, dass es Mag. Barbara Harold und ihrem Campus-Team wieder gelungen ist, eine derart hochrangige und interessante Fachtagung anzubieten", sagt Univ.-Prof. Dr. Ernst Wolner, Präsident Rudolfiner-Verein - Rotes Kreuz.

Die Anmeldung für die Fachtagung ist noch beim Österreichischen Gesundheits- und Krankenpflegeverband (bildungsadministration @ oegkv.at, Faxnr.: (01) 478 27 10 9) möglich. Die Teilnahme kostet 195 Euro bzw. 180 Euro für Mitglieder des ÖGKV und des Vereins der AbsolventInnen der Schule für Gesundheits- und Krankenpflege am Rudolfinerhaus, der Verpflegung und Tagungsband sind inkludiert.

Der Tagungsband wird in Zusammenarbeit mit dem Facultas-Verlag produziert und kostet allein 14,50 Euro - es sind auch noch Bände früherer Tagungen erhältlich.

Mehr Infos und Fotolink:

http://www.rudolfinerhaus.at/de/presse/pressemitteilungen.html

Das Rudolfinerhaus. Die erste Adresse für Ihre Gesundheit. www.rudolfinerhaus.at

Der Rudolfiner-Verein - Rotes Kreuz zählt mehr als 200 Mitglieder und fungiert als Trägerverein der Rudolfinerhaus Privatklinik GmbH und des Campus Rudolfinerhaus. Präsident ist Univ. Prof. Dr. Ernst Wolner. Aufgabe des Campus Rudolfinerhaus sind die Aus- und Weiterbildung des Pflegepersonals - im Speziellen der Bachelorstudiengang Gesundheits- und Krankenpflege.

Die Rudolfinerhaus Privatklinik GmbH wurde 1882 von Theodor Billroth, einem der bedeutendsten Ärzte der Wiener Medizinischen Schule, als Lehrkrankenhaus für die Pflegeausbildung mit dem Ziel gegründet, Ausbildung von Pflegepersonen auf höchstem Niveau zu vermitteln. Heute genießt das Rudolfinerhaus als Krankenhaus der Spitzenklasse in der Pflege, in der Medizin, in der Entwicklung neuer Therapien und in der technischen Ausstattung internationales Renommee. Zu den medizinischen Schwerpunkten zählen Interne Medizin, Gynäkologie, Kardiologie, Neurologie, Orthopädie und Unfallchirurgie. Das Rudolfinerhaus bietet zusätzlich zu den angestellten Fachärzten und Allgemeinmedizinern mit Notfalldekret ein Anästhesieteam rund um die Uhr, das auch die Intermediate Care Unit betreut.

Rückfragen & Kontakt:

Gabriela Würth

Öffentlichkeitsarbeit Rudolfiner-Verein - Rotes Kreuz,

Rudolfinerhaus und Campus Rudolfinerhaus

Mobile: +43 0 676 33 24 879

E-Mail: gabriela.wuerth @ speed.at