Reminder: Neu gestalteter Sub Auspiciis Ehrenring - Minister Töchterle lädt zu Fototermin

Entwurf der Industrial Design Studentin Julia Obermüller von Juweliere A.E. Köchert umgesetzt

Wien (OTS) - 60 Jahre Sub Auspiciis - das runde Jubiläum der Promotion unter den Auspizien des Bundespräsidenten wurde zum Anlass genommen, den Ehrenring neu zu gestalten. Zahlreiche Studierende haben sich an der Initiative des Wissenschafts- und Forschungsministeriums beteiligt und Entwürfe eingereicht, die Jury entschied sich für jenen der Industrial Design Studentin Julia Obermüller von der Universität für Angewandte Kunst. Ihr Entwurf, der auf einer Abwandlung des Möbiusbandes beruht, wurde in den vergangenen Wochen von den traditionsreichen Juwelieren A.E. Köchert umgesetzt und wird im Rahmen eines Fototermins mit Wissenschafts- und Forschungsminister Dr. Karlheinz Töchterle erstmals präsentiert.

Die Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind herzlich zum Fototermin mit

- Dr. Karlheinz Töchterle, Wissenschafts- und Forschungsminister

- Julia Obermüller, Universität für Angewandte Kunst Wien

- Wolfgang Köchert, Juweliere A.E. Köchert eingeladen.

Datum: Dienstag, 15. Oktober 2013, 11:30 Uhr

Ort: Juweliere A.E. Köchert, Neuer Markt 15, 1010 Wien

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung

Minoritenplatz 5, 1014 Wien

Pressesprecherin: Mag. Elisabeth Grabenweger

Tel.: +43 1 531 20-9014

mailto: elisabeth.grabenweger @ bmwf.gv.at

www.bmwf.gv.at