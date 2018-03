ANSCHOBER: Schluss mit 100-Milliarden-Subvention für schmutzige Energie!

Bundesregierung muss Initiative f Subventionsabbau f atomare u.fossile Energieträger in EU starten- so Wettbewerbsverzerrung gegen Erneuerbare u Energieeffizienz beenden

Linz (OTS) - Die heute aufgedeckte Affäre um einen offensichtlich geschönten Subventionsbericht aus dem Bereich von Energiekommissar Oettinger macht einen viel größeren Skandal sichtbar: In den Mitgliedsstaaten der EU sind nicht die Zukunftstechnologien, sondern fossile und atomare Energieträger jene, die am höchsten gefördert werden. Mit nicht weniger als 35 Milliarden Euro haben -nach diesen Zahlen- die Mitgliedsstaaten im Jahr 2011 die Atomenergie direkt subventioniert, weitere 26 Milliarden Euro wurden für fossile Kraftwerke ausgegeben. Dazu kommen weitere indirekte Subventionen von 40 Milliarden Euro für Atom und Fossil.

Anschober: "Und in diese Unsummen sind die indirekten Subventionen für die Atomenergie durch lächerlich geringe Haftungssummen noch gar nicht eingerechnet. Gegen letzteres habe ich bereits Beschwerde bei der Kommission eingebracht. Noch im heurigen Jahr erwarte ich darüber eine Entscheidung."

Von insgesamt über 130 Milliarden Euro an Gesamtbezuschussung für den Energiebereich gehen damit 30 Milliarden in den Bereich der Zukunftstechnologien der Erneuerbaren Energie, der Löwenanteil jedoch in die Uralttechnologien. "Das ist, ganz im Gegensatz zur Stimmungsmache der letzten Monate, eine akute Wettbewerbsverzerrung zulasten der Energiewende und des Klimaschutzes. Die EU muss rigoros auf die Subventionsbremse steigen - zunächst mit einem vollständigen Ende für die Subvention von Fossil und Atom. Unter dieser elementaren Grundvoraussetzung ist anschließend schrittweise auch ein planbarer und berechenbarer Abbau der Unterstützung für Erneuerbare denkbar. Oettingers aktuelle Affäre ist ein Alarmruf, ein völlig fehlgeleitetes Energiesystem raschest zu reformieren - aus ökologischen und wirtschaftspolitischen Gründen. Österreichs Bundesregierung muss dazu eine sofortige Initiative in Brüssel starten."

