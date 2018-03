VHS Wien: Beratung zu Bewegungsangeboten am 12. Wiener Osteoporosetag

Vortrag: Bewusstheit durch Bewegung: Die Feldenkrais(R) Methode

Wien (OTS) - Regelmäßige Bewegung ist die beste Präventivmaßnahme gegen Osteoporose. Die VHS Wien bietet ein breites Angebot an Bewegungskursen und Spezialangebote, die sich speziell mit Osteoporosevorbeugung beschäftigen. Informationen zu Bewegungsangeboten und Präventionsmaßnahmen bietet die VHS am 17. Oktober von 10 bis 18 Uhr bei ihrem Infostand am 12. Wiener Osteoporosetag im Festsaal des Wiener Rathauses. Von 16.40 Uhr bis 17 Uhr hält die VHS Kursleiterin Elfriede Preschern auf der Hauptbühne den Vortrag: "Bewusstheit durch Bewegung: Die Feldenkrais(R) Methode". Während der gesamten Zeit gibt es professionelle Beratung zu VHS Kursen aus dem Bereich Gesundheit und Bewegung. Der Eintritt ist frei.

Jährlich ca. 5.000 Bewegungs- und Gesundheitskurse

Die VHS Wien hält jährlich über 5.000 Kurse aus dem Bereich Gesundheit und Bewegung ab. Das Angebot reicht von Entspannung und Stressbewältigung bis hin zu Fitness, Wirbelsäulengymnastik und Ernährung. Die Kurse helfen dabei, den Ausgleich zu oft einseitigen und belastenden Bewegungen und Gewohnheiten im privaten und beruflichen Alltag zu finden.

Alle Informationen zum Kursangebot der Wiener Volkshochschulen gibt es am VHS Bildungstelefon unter 01/893 00 83 sowie online auf www.vhs.at.

