AVISO - Heute ab 15 Uhr Abstimmung zu "Frauen in Aufsichtsräten" im EU-Parlament

SPÖ-Europaabgeordnete Evelyn Regner ist Chefverhandlerin des Dossiers im federführenden Rechtsausschuss

Wien (OTS/SK) - Heute findet im EU-Parlament in Brüssel ab 15 Uhr in einer gemeinsamen Abstimmung der beiden Ausschüsse Recht und Frauen die Abstimmung über eine "Ausgewogene Vertretung von Frauen und Männern unter den nicht geschäftsführenden Direktoren/Aufsichtsratsmitgliedern börsennotierter Gesellschaften" statt. "Die heutige Abstimmung ist ein wichtiger Impuls für die Gleichberechtigung von Frauen und Männern in europäischen Unternehmen. Sie wird auch die Diskussion in einzelnen Mitgliedstaaten beflügeln", sagt SPÖ-Europaabgeordnete Evelyn Regner, Berichterstatterin der Richtlinie im Europäischen Parlament sowie stv. Vorsitzende des Rechtsausschusses, am Montag gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

Regner erläutert: "Die geplante Richtlinie legt ein transparentes und offenes Auswahlverfahren für Aufsichtsräte fest. So können Strukturen der 'Männerbünde', die sich seit Jahrzehnten gegenseitig die Aufsichtsratsposten besetzen, durchbrochen werden. Bis zum Jahr 2020 ist die Zielvorgabe von 40 Prozent des unterrepräsentierten Geschlechts durch die Anwendung des in der Richtlinie vorgegebenen Verfahrens zu erreichen." Wenn die Unternehmen das Verfahren nicht anwenden, um die geforderten 40 Prozent zu erreichen, gibt es Strafen, welche vom Ausschluss aus EU-Strukturfonds bis hin zum Ausschluss von öffentlichen Ausschreibungen oder Bußgeldern reichen. Die Mitgliedstaaten können darüber hinaus noch weitere Strafen vorsehen.

LIVE-Übertragung ab 15 Uhr via Webstream:

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/de/committees/video?event=20131

014-1500-COMMITTEE-JURI

