Grüne: EU-Energie-Kommissar Öttinger ist rücktrittsreif

Glawischnig & Brunner: Bundesregierung muss Kostenwahrheit bei Energieträgern auf EU-Ebene einfordern

Wien (OTS) - "EU-Energiekommissar Öttinger hat jahrelang gegen erneuerbare Energien gewettert, vor allem mit dem Argument zu hoher Kosten. Jetzt fällt sein Kreuzzug gegen saubere Ökoenergie wie ein Kartenhaus zusammen, weil seine eigenen BeamtInnen ihm vorrechnen, dass die Subventionen für Atomkraft und fossile Energie deutlich höher ausfallen als jene für erneuerbare Energien. Statt auf den Weg der Vernunft zurückzukehren, lässt Öttinger die Zahlen einfach aus dem EU-Bericht streichen. Nach diesem Skandal der Sonderklasse ist der EU-Energiekommissar endgültig rücktrittsreif", sagen die Grüne Bundessprecherin Eva Glawischnig und Energiesprecherin Christiane Brunner.

Die Grünen fordern die noch amtierende Bundesregierung auf, unverzüglich auf EU-Ebene aktiv zu werden und für volle Transparenz und Kostenwahrheit bei Energieträgern einzutreten. Die von Öttinger veranlasste Streichung der Subventionszahlen soll rückgängig gemacht werden. Zudem soll die EU-Kommission endlich dafür sorgen, dass die Betreiber von Atomkraftwerken die vollen Kosten im Falle von Atomunfällen übernehmen müssen und nicht die SteuerzahlerInnen, wie das derzeit der Fall ist. Ein entsprechendes EU-Gesetz wurde von der EU-Kommission nach dem Super-Gau von Fukushima versprochen, aber bis heute nicht umgesetzt. Die Haftpflichtversicherungen für Atomkraftwerke sind auch in den aktuellen Berechnungen der EU-Kommission nicht enthalten. Die Versicherungen decken zurzeit auch nur einen Bruchteil der zu erwartenden Kosten bei schweren Atomunfällen in Europa ab. So sind AKW in Frankreich zum Beispiel lediglich mit 200 Millionen Euro je Kraftwerk versichert. Der Unfall im wenig bevölkerten Fukushima wird laut Schätzungen um die 100 Milliarden Kosten verursachen.

Der aktuelle Bericht der EU-Kommission ("COMMUNICATION FROM THE COMMISSION - Delivering the internal electricity market and making the most of public intervention"), der den Grünen vorliegt, soll nächste Woche als Grundlage für die weitere Ausrichtung der EU-Energiepolitik veröffentlicht werden. Im ursprünglichen Dokument war angegeben, dass im Jahr 2011 in den EU-27 erneuerbare Energien mit 30 Milliarden Euro, fossile Energien hingegen mit 66 Milliarden (26 Milliarden direkte Subventionen und 40 Milliarden indirekte Subventionen auf Grund nicht internalisierter Kosten für Gesundheit) und Atomenergie mit 35 Milliarden Euro subventiert wurde (die realen Kosten für AKW-Unfälle blieben dabei aber unberücksichtigt).

Rückfragen & Kontakt:

Grüner Klub im Parlament

Tel.: +43-1 40110-6697

presse @ gruene.at