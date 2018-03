FP-Nepp für Erhalt der BAKIP 21

Fünfjährige Ausbildung wichtig und wertvoll

Wien (OTS/fpd) - Gegen die Abschaffung der jetzigen Form der Bildungsanstalt für Kindergartenpädagogik in Floridsdorf spricht sich heute der Bildungssprecher der FPÖ-Wien, LAbg. Dominik Nepp aus. Die fünfjährige Ausbildung zur Kindergartenpädagogen soll erhalten bleiben. Diese habe sich über 30 Jahre lang bewährt und werde von den Schülern gerne angenommen. Eine Umstellung auf ein Kolleg, in dem nur mehr Erwachsene ausgebildet würden, sei daher indiskutabel. Angesichts des Mangels an Kindergartenpädagogen sei es wichtig, gerade junge Menschen dafür zu begeistern. "Auch wenn nicht alle Absolventen im Kindergarten zu arbeiten beginnen, so bleiben sie dennoch meist im sozialen und pädagogischen Bereich tätig", so Nepp, der abschließend forder, "die BAKIP 21 muss jedenfalls weiterhin für 14-järige erhalten bleiben und mit Matura abschließen." (Schluss) hn

