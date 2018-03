Neue Geschäftsführung bei der PSI Logistics GmbH

Berlin (ots) - Mit Wirkung zum 27. September 2013 wurden Dr.-Ing. Giovanni Prestifilippo (43) und Sascha Tepuric (41) zu Geschäftsführern des PSI-Tochterunternehmens PSI Logistics GmbH berufen. Sie folgen auf Wolfgang Albrecht, der das Unternehmen verlässt. Im Zuge der zugleich durchgeführten Strukturvereinfachung werden die PSI Logistics-Standorte Berlin und München innerhalb des PSI-Konzerns neu zugeordnet. Der Standort Berlin wird zukünftig den Bereich Stahlwerkslogistik der PSI Metals verstärken. Der auf die Planung und Optimierung von Produktions- und Logistikprozessen spezialisierte Standort München wird dem Optimierungsspezialisten PSI F/L/S zugeordnet, um zusätzliche Synergiepotenziale zu nutzen.

Dr.-Ing. Giovanni Prestifilippo ist seit 2008 als Bereichsleiter Logistische Netze und Prokurist bei der PSI Logistics GmbH am Standort Dortmund beschäftigt. Der promovierte Ingenieur und Diplom-Informatiker war zuvor in leitender Funktion am Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik in Dortmund tätig. Der Diplom-Informatiker (FH) Sascha Tepuric ist innerhalb der PSI Logistics GmbH seit 2009 als Bereichsleiter und Prokurist am Standort Aschaffenburg mit Zielmarkt Logistikdienstleister tätig. Zuvor war er seit 1994 in der Logistiksparte des PSI-Konzerns aktiv und hat unter anderem die Entwicklung des Warehouse Management Produktes PSIwms von Beginn an geleitet und geprägt.

Die PSI Logistics GmbH wird nach dem Abschluss anspruchsvoller Pilotprojekte die Integration ihrer Kern-Softwarekomponenten auf Basis der konzernweiten Technikplattform fortführen und mit neuer Geschäftsführung, attraktivem Produktportfolio, vereinfachten Strukturen und deutlich verbessertem Risikoprofil neu durchstarten.

Die PSI AG entwickelt und integriert auf der Basis eigener Softwareprodukte komplette Lösungen für Energiemanagement (Gas, Öl, Elektrizität, Wärme, Energiehandel), Produktionsmanagement (Rohstoffgewinnung, Metallerzeugung, Automotive, Maschinenbau, Logistik) und Infrastrukturmanagement für Verkehr und Sicherheit. PSI wurde 1969 gegründet und beschäftigt weltweit mehr als 1.600 Mitarbeiter. www.psi.de

