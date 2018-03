FP-Gudenus/Seidl: Extremisten-Moschee in der Leopoldstadt schließen!

Toleranz der Innenministerin gegenüber potenziellen Terror-Paten ist völlig unverantwortlich

Wien (OTS/fpd) - Also doch! Die salafistischen Hassprediger haben es am Samstag geschafft, zumindest vor einer kleinen Gruppe ihrer Glaubensbrüder hetzen zu können - in der Altun-Alem-Moschee in der Venediger Au in der Leopoldstadt. "Dort kommen regelmäßig radikale Islamisten zusammen, auch aus dem Ausland. Dem Verfassungsschutz ist das seit längerem ebenso bekannt wie der Umstand, dass dort Geld für Terror und Krieg gesammelt wird und junge Muslime derart radikalisiert werden, dass sie eventuell letztendlich sogar bereit sind, in den Dschihad zu ziehen. Aber die Exekutive darf das gemeingefährliche Treiben dort auf Befehl von oben nur beobachten. Das ist völlig unverantwortlich. Das potenzielle Terror-Nest muss umgehend geschlossen werden!", fordert Wiens FPÖ-Klubchef und stellvertretender Bundesparteiobmann Mag. Johann Gudenus.

"Mir kommt das so vor, als wenn die Exekutive über ein bestehendes Drogenlabor Bescheid weiß, aber auf Befehl der Politik nicht gegen das todbringende Geschäft vorgehen, sondern es nur beaufsichtigen dürfte", so der Leopoldstädter FPÖ-Obmann LAbg. Wolfgang Seidl. Er erklärt: "Wenn die Polizei eine Gefahr erkennt, muss sie diese entschärfen. Dafür zu sorgen, dass ihr das möglich ist, ist die Pflicht der Innenministerin. Die radikalen Islamisten bedrohen nicht nur andere Staaten, sondern auch Österreich und konkret die Leopoldstadt. Dieser Zustand ist nicht länger tragbar. Diese Moschee muss schon in den nächsten Tagen dicht gemacht werden!" (Schluss)

