Website informiert über neues Gotteslob

Unter www.gotteslob.at finden sich alle wichtigen Informationen, Materialien und Beispiele rund um das neue Gesang- und Gebetbuch

Wien, 14.10.13 (KAP) Der Wechsel vom "alten" zum "neuen" Gotteslob stellt einen tiefen Einschnitt in der liturgischen Praxis in den Gemeinden dar: Neue Lieder, neue Texte, neue Gebete warten auf die Gläubigen, wenn diese im Laufe der Adventzeit erstmals eines der rund 550.000 für Österreich vorgesehenen neuen Gesang- und Gebetbücher in der Hand halten werden. Um den zahlreichen, damit verbundenen Fragen zu begegnen, hat das zuständige Österreichische Liturgische Institut u.a. eine eigene Website erstellt. Unter www.gotteslob.at finden sich alle wichtigen Informationen zum neuen Gotteslob sowie Materialien, Downloads und Ansprechpartner.

Neben aktuellen Meldungen zum Stand des Drucks und der Auslieferung des neuen Gotteslobes, die sich aufgrund von Druckproblemen bei den Deutschland-Ausgaben verzögern könnte, bietet die Website Antwort auf die wichtigsten Fragen rund um das neue Gotteslob, aber auch Anregungen zum Einsatz des Buches in Liturgie und Katechese. Wer zuständige Ansprechpartner in seiner jeweiligen Diözese in Österreich sucht, findet auf der Seite Kontaktdaten, ebenso wie Auszüge aus der von österreichischen Chören eingespielten CD von allen 433 Liedern - 190 davon sind neu.

Technisch eingebettet ist die neue Website in das Gesamtnetz von www.katholisch.at, dem Webportal der katholischen Kirche in Österreich, für das das Medienreferat der Bischofskonferenz zuständig ist. (Infos: www.gotteslob.at)

