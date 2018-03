Älter werden, jünger aussehen

Paris (ots/PRNewswire) - Mehr als nur ein Traum - eine Realität dank Resveratrol

Ein gesünderes, längeres Leben und dabei jünger aussehen - nie war es wichtiger als heute. Während neue wissenschaftliche Studien, insbesondere über Resveratrol (kommt in Weintrauben vor), die Wissensgrenzen über das Altern weiter verschieben, veröffentlicht Caudalie die Ergebnisse einer exklusiven Befragung über die Lebenserwartung, die in Europa und in den USA* durchgeführt wurde:

fast ein Viertel aller befragten Personen glaubt, hundert Jahre alt zu werden!

Die Amerikaner sind optimistischer als die Europäer in Bezug auf ihre Lebensdauer

Annähernd drei von zehn Amerikanern glauben, dass sie 100 Jahre alt werden (29 %); sie sind damit optimistischer als die Europäer. Auf den folgenden Rängen kommen die Spanier (27 %), die Italiener (26 %), die Franzosen (24 %) und die Engländer (19 %), die Deutschen sind am pessimistischsten in Bezug auf ihre Chancen 100 Jahre lang zu leben (17 %). In allen sechs befragten Ländern sind die jungen Erwachsenen zwischen 18 und 34 Jahren in Bezug auf ihre Lebensdauer am optimistischsten, die Männer mehr als die Frauen. Des Weiteren fiel an den Ergebnissen in den romanischen Ländern (Frankreich, Italien, Spanien) und Deutschland auf, dass man, je zufriedener man mit seinem Aussehen ist und je niedriger der Body Mass Index ist, desto eher davon ausgeht, lange zu leben. Diese Studie verweist auch auf die Wichtigkeit eines gemeinschaftlichen Ziels, das in den entwickelten Ländern an Bedeutung gewonnen hat: das "gute Altern".

Der überraschende Einfluss von Sirtuinen auf das Altern und die Wirkung von Resveratrol als Genaktivator

Vor allem dank der Arbeit von Dr. David Sinclair (Professor für Genetik an der Harvard Medical School, USA), beginnt die Wissenschaftsgemeinschaft den Einfluss der Langlebigkeitsgene - die Sirtuine - auf eine verlängerte Lebensdauer zu beachten. Die Erforschung der spezifischen Rolle der Sirtuine zählt heute zu den dynamischsten Forschungsgebieten der Biologie. Zu den vielversprechendsten Entdeckungen gehört, das Resveratrol einen Anti-Aging-Wirkstoff enthält, der in Weinreben vorkommt. Seine Besonderheit besteht darin, dass er die Aktivität dieser Sirtuine verstärken kann. Resveratrol ist die am besten erforschte natürliche Substanz, die diese Gene stimuliert und die Lebensdauer der Zellen erhöht. Die Forschungsergebnisse von Prof. Joseph Vercauteren (Forscher und Pharmakologe der Universität Montpellier, Fakultät Pharmazie, Frankreich und Direktor des Forschungslabors von Caudalie) zeigen die Wirksamkeit von Resveratrol hinsichtlich einer längeren Lebensdauer der Hautzellen und eröffnen in Zusammenhang mit den Anti-Glykations-Eigenschaften neue Möglichkeiten. Zudem tragen die Forschungsarbeiten und Beobachtungen von Dr. Richard Baxter (Plastischer Chirurg, Amerikanische Gesellschaft für plastische Chirurgie, USA) über seine Patienten zum tieferen Verständnis der Anti-Age-Eigenschaften von Resveratrol, sowohl im Wein als auch auf der Haut, bei.

Resveratrol - ein natürlicher, vielversprechender Wirkstoff gegen das Altern

Dieses natürliche Molekül gehört heute zu den am besten erforschten Substanzen weltweit, nicht nur wegen seiner ästhetischen Eigenschaften in Verbindung mit dem Altern, sondern auch wegen seiner Wirkung gegen bestimmte Alterskrankheiten im Allgemeinen (neurodegenerative Krankheiten, Herz-Kreislauf-Erkrankungen ...). Trotzdem kennen laut einer von Caudalie* in Europa und in den USA durchgeführten Studie mehr als acht von zehn Personen Resveratrol nicht! Nur 15 % der Befragten gaben an, von Resveratrol gehört zu haben. Interessant ist, dass die drei Länder, die sich trotz eines ebenfalls niedrigen Bekanntheitsgrads von Resveratrol von den anderen Ländern abheben, die Mittelmeerländer (Spanien, Italien und Frankreich) sind, wo die Weintraube geradezu ein Kulturgut ist. Ausserdem gehören diese drei Länder zu den Top 10 der Nationen, in denen die Lebenserwartung mit am höchsten ist. ** Resveratrol, ein natürliches Molekül aus der Weinrebe und aus Weintrauben mit Anti-Aging-Eigenschaften, verdient es, besser bekannt zu sein.

* Studie durchgeführt von Harris Interactive[1und Ifop[2]für Caudalie im August 2013 mit 7.074 Personen von 18 Jahren und älter, repräsentativ für Erwachsene im Allgemeinen, verteilt auf 6 Länder:

USA[1](2.034 Personen), Grossbritannien[1](1.034 Personen), Frankreich[2](1.002 Personen), Deutschland[2](1.000 Personen), Italien[2](1.004 Personen) und Spanien[2](1.000 Personen).

** Quelle: Vereinte Nationen 2012

Zusammenfassung der Wissenschaftskonferenz "Länger leben, jünger aussehen: mehr als ein Traum, eine Realität. Resveratrol im Zentrum der Anti-Aging-Forschung", organisiert von Caudalie am 26. September 2013 in Paris, unter der Mitwirkung von Professor David A. Sinclair (USA), Doktor Richard Baxter (USA) und Professor Joseph Vercauteren (Frankreich).

