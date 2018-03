"kreuz und quer" über das Altern an sich und das Thema Demenz

"Lebensfroh bis 102" und "Frau Walter Jens" am 15. Oktober in ORF 2

Wien (OTS) - Rund um die heutige ORF-Premiere des bewegenden Dramas "Stiller Abschied" mit Christiane Hörbiger als Alzheimer-Patientin um 20.15 Uhr in ORF 2 und nach dem samstägigen monothematischen "Bewusst gesund" zum Thema Demenz beschäftigt sich auch "kreuz und quer" -präsentiert von Doris Appel - morgen, Dienstag, den 15. Oktober 2013, mit dem Altern an sich und dem Thema Demenz: Mit "Lebensfroh bis 102" zeigt "kreuz und quer" um 22.35 Uhr in ORF 2 eine bewegende Liebeserklärung an das Leben: Fünf Jahre lang hat Martin Buchholz Edith Libbert durch ihren späten Lebensabend begleitet. Über ein Jahrhundert Leben - von der ersten Liebe bis zum letzten Abschied -plaudert Frau Libbert unbefangen mit dem Reporter.

Um 23.05 Uhr folgt der berührende Dokumentarfilm "Frau Walter Jens" des deutschen Filmemachers Thomas Grimm. Er zeigt das geistige Verlöschen des großen deutschen Denkers Walter Jens - und wie seine Frau Inge, die Jens jahrzehntelang auch intellektuelle Weggefährtin war, damit zurande kommt. Walter Jens ist am 9. Juni 2013 im Alter von 90 Jahren gestorben.

"Lebensfroh bis 102 - Besuche bei einer alten Dame" - Ein Film von Martin Buchholz

"Ach, Herr Buchholz, Sie quetschen mich aus wie eine Zitrone!" sagt Frau Libbert lachend. "Wann kommt übrigens der Film? Krieg ich den zu sehen, wenn ich tot bin?" Fünf Jahre lang hat Martin Buchholz Edith Libbert durch ihren späten Lebensabend begleitet und sie 22-mal mit der Kamera im Seniorenheim besucht. "Man kann sich schon wohl fühlen hier. Man wird ja auch im Alter bescheidener in seinen Erwartungen. Aber das lernen Sie noch! So weit sind Sie noch nicht!"

Über ein Jahrhundert Leben, von der ersten Liebe bis zum letzten Abschied - über all das plaudert Frau Libbert so unbefangen mit dem Reporter, als habe sie die laufende Kamera längst vergessen: "Für mich genügt's, wenn sie mich hier irgendwo verbuddeln. Aber ich möchte keine Feuerbestattung. Sind Sie dafür?" - "Nein! Ich denke nicht." - "Aber da braucht man ja weniger Platz, nicht wahr?"

Als die beiden einander kennenlernten, war Frau Libbert 97. Eine Lebenskünstlerin bis ins hohe Alter: "Wenn irgendwas Nettes auf mich zukommt, dann kann ich mich immer noch begeistern!" Sie stirbt einige Wochen nach ihrem 102. Geburtstag. Dieser außergewöhnliche Film über eine späte Freundschaft ist eine bewegende Liebeserklärung an das Leben.

"Frau Walter Jens" - Ein Film von Thomas Grimm

Eigentlich wollte der deutsche Filmemacher Thomas Grimm im Jahr 2006 nur Einblicke in die Schreibwerkstatt des Ehepaars Inge und Walter Jens gewinnen. Anstelle eines Films über die partnerschaftliche Arbeit ihres Bucherfolgs "Frau Thomas Mann" wurde der Dokumentarfilm ernster als ursprünglich gedacht. So wie die fortschreitende Demenz des bekannten Rhetorikers Walter Jens das Leben des Ehepaars bestimmt, wurde sie auch Teil der Dreharbeiten. Zu sehen ist, wie Walter Jens, der sich Anfang des Jahres 2006 noch humorvoll an seine Besuche beim "Fräulein Puttfarcken" - so hieß seine Frau mit Mädchennamen - erinnert, plötzlich den eigenen Text nicht mehr erkennt; wie der Geist eines der bedeutendsten deutschen Intellektuellen des 20. Jahrhunderts verlöscht.

Der Dokumentarfilm ist eine Hommage an das Ehepaar Jens. Walter Jens ist Zeitzeuge des literarischen Lebens der Bundesrepublik und ist selbst bekannt als brillanter Redner, Autor, "Zeit"-Mitarbeiter und Ehrenpräsident der Akademie der Künste in Berlin. Mit seinen Werken gewann er zahlreiche Preise, darunter den Adolf-Grimme-Preis und den Deutschen Jugendliteraturpreis. Gemeinsam mit seiner Frau Inge veröffentlichte er die Bücher "Eine deutsche Universität" und "Katias Mutter". Beim gemeinsamen Schreiben musste Inge ihren Mann oft von ihren Interessen überzeugen. Die Ergebnisse waren stets von Erfolg geprägt. Die von Inge gezeigte Aufopferungsbereitschaft, Disziplin und Neugier machen den Dokumentarfilm zur heimlichen Hommage an Frau Walter Jens. Im Frühjahr und Sommer 2006 wurden die letzten Gespräche für das Doppelporträt aufgezeichnet. Drei Jahre später reiste Thomas Grimm erneut nach Tübingen, um Inge Jens zu befragen, wie sich ihr Leben und das literarische Schaffen verändert haben, seit der Partner jahrzehntelanger intellektueller Zusammenarbeit verstummt war.

Er erhielt von Inge Jens unter anderem die zutiefst berührende Antwort: "Ich fände es unehrlich und auch kaum begründbar, die Krankheit einfach auszuklammern. Auch sie gehört zu unserem, zu meinem Leben, und ich habe gelernt, sie zu akzeptieren, ohne nach dem Warum zu fragen." Ja, es sei "furchtbar traurig zu sehen, wie ein Mensch leidet, wie das, was ihn ausgemacht hat, verschwindet, abhandenkommt. Aber es ist kein Grund zum Hadern."

"kreuz und quer" ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage auf der Video-Plattform ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Video-on-Demand abrufbar und steht als zeitnahe Servicewiederholung am Mittwoch im Hauptabend auf dem Programm von ORF III Kultur und Information.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at