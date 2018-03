SWV-Wandl: Danke an alle NationalratskandidatInnen des SWV

Trotz Hetzkampagnen gegen Gönültas hervorragendes Ergebnis

Wien (OTS) - "Ein großer Dank gilt allen Kandidatinnen und Kandidaten des Sozialdemokratischen Wirtschaftsverbandes für ihren engagierten Einsatz bei der Nationalratswahl", so der Bundesgeschäftsführer des Sozialdemokratischen Wirtschaftsverband Österreich, Günter Wandl. Die wichtigsten Themen unserer Kandidatinnen und Kandidaten waren eine bessere soziale Absicherung für Selbstständige und gerechte Steuern. Mit ihrem Engagement leisteten die SWV-Kandidatinnen und Kandidaten einen wichtigen Beitrag im Nationalratswahlkampf. Besonderer Dank gelte SWV-Vizepräsident Ekrem Gönültas, der österreichweit 12.715 Vorzugsstimmen erzielte. Dieses Ergebnis sei Resultat seiner langjährigen Arbeit für Selbstständige mit Migrationshintergrund. ****

Als "bedenklich" bezeichnete Wandl hingegen die Hetzkampagnen und Hassparolen, die aus dem rechten Eck gegen Gönültas liefen. "Auf twitter und facebook wurde hier teilweise in die unterste Schublade gegriffen", so der SWV-Bundesgeschäftsführer. Auch Straches Auftritt beim TV-Duell gegen den Bundeskanzler mutete etwas eigenartig an. "Warum sich jemand, der Wahlwerbung in serbischer Sprache druckt, maßlos über türkisch-deutsche Wahlwerbung aufregt, verstehe ich bis heute nicht", so Wandl. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Sozialdemokratischer Wirtschaftsverband Österreich

Daniela Fazekas

Pressesprecherin

Tel.: 01 525 45 32

daniela.fazekas @ wirtschaftverband.at

www.wirtschaftsverband.at