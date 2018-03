ERINNERUNG: Einladung zur Pressekonferenz anlässlich der AUSTRO AGRAR TULLN 2013

16. Oktober 2013

Tulln (OTS) - Die MESSE TULLN freut sich, Sie zur Pressekonferenz anlässlich der AUSTRO AGRAR TULLN 2013 in den Festsaal des Minoritenklosters in Tulln an der Donau einzuladen.

Erfahren Sie bereits 6 Wochen vor Beginn der österreichischen Leitmesse für Landtechnik die Neuheiten und Trends auf den Sektoren

Landtechnik, Stalltechnik

Obst, Weinbau und Kellereitechnik

Holz und Energie

Saatgut, Dünger, Pflanzenschutz

Ackerbau

EDV und Kommunikation in der Land- und Forstwirtschaft

Pressekonferenz:

Datum: Mittwoch, 16. Oktober 2013 Beginn: 10.30 Uhr Ort: Festsaal im Minoritenkloster Donaulände 3430 Tulln (reservierte Parkplätze am Nibelungenplatz beim Nibelungenbrunnen stehen zur Verfügung)

Ihre Gesprächspartner sind:

Mag. Peter Eisenschenk, Bürgermeister der Stadt Tulln

Ing. Rudolf Dietrich, Obmann Club Landtechnik Austria

Mag. Wolfgang Strasser, Geschäftsführer Messe Tulln

Ing. Franz Lasser, Prokurist der Messe Tulln GmbH

Mag. Thomas Diglas, Prokurist der Messe Tulln GmbH

Im Anschluss erlauben wir uns, Sie zu einem Mittagsbuffet einzuladen.

Um Anmeldung zur Pressekonferenz wird gebeten unter der Tel. 02272/624 030 oder unter barbara.nehyba @ messetulln.at.

