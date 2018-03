Startschuss für die Gesundheitsreform im Bundesland Salzburg

Land Salzburg und Sozialversicherung stellen Zielsteuerungsvertrag vor

Salzburg (OTS) - Der Landes-Zielsteuerungsvertrag setzt die Gesundheitsreform konkret um: Land Salzburg und Krankenversicherungsträger planen ab sofort die weiteren Schwerpunkte der Gesundheitsversorgung gemeinsam. Der Vertrag gilt bis 31.12.2016. Ziel dieser Reform ist es, die qualitativ hochstehende Gesundheitsversorgung durch eine bessere Abstimmung zwischen Spitälern und niedergelassenem Bereich zu sichern. "Wir werden als Land Salzburg und Sozialversicherung die Gesundheitsversorgung ab jetzt gemeinsam und partnerschaftlich planen", betonten der ressortzuständige Landeshauptmann-Stellvertreter Christian Stöckl und SGKK-Obmann Andreas Huss nach der konstituierenden Sitzung der gemeinsamen Zielsteuerungskommission am 14. Oktober. Neues Steuerungsgremium ist die Landes-Zielsteuerungskommission, die mit je 5 Vertretern von Land Salzburg und Sozialversicherung sowie einem Vertreter des Bundes besetzt ist. Ihre konstituierende Sitzung fand am 14. Oktober 2013 für das Bundesland Salzburg statt.

SGKK-Obmann Andreas Huss, MBA:

"Salzburg steht in der Gesundheitsversorgung gut da. Grund dafür ist, dass wir im Gesundheitssystem eine Kultur der Zusammenarbeit -zwischen Land, Sozialversicherung, Ärzteschaft und anderen Gesundheitsberufen - haben. Das ist eine gute Basis, um die Herausforderungen der Gesundheitsreform zu bewältigen. Wir werden gemeinsam Lösungen finden müssen, um die Kostenentwicklung im Gesundheitsbereich im Rahmen der vereinbarten Obergrenzen zu halten. Verbesserungen in der Gesundheitsversorgung der Menschen sind aber nötig. Wir werden deshalb gemeinsam starke Akzente setzen, um die Leistungen der Spitäler und in der niedergelassenen Versorgung besser aufeinander abzustimmen. Gewinnen wird die Salzburger Bevölkerung, die die geeignete Leistung dort erhalten wird, wo es aus Patientensicht am besten und volkswirtschaftlich am effektivsten ist."

"Um die Gesundheitsversorgung an die zukünftigen Erfordernisse auszurichten und gleichzeitig die langfristige Finanzierbarkeit sicherzustellen haben Experten des Landes und der Sozialversicherung den Landeszielsteuerungsvertrag erarbeitet, in dem konkret die Gesundheitsziele für das Bundesland festgeschrieben sind. Im Mittelpunkt der Zielsteuerung Gesundheit steht eine qualitativ hochstehende und effiziente Gesundheitsversorgung für alle Menschen, die durch ein solidarisches Gesundheitssystem nachhaltig sichergestellt wird. Ich freue mich, dass der Landeszielsteuerungsvertrag nunmehr angenommen wurde und den zuständigen Gremien der sozialen Krankenversicherung und des Landes zur Unterzeichnung vorgelegt werden kann. Ich bedanke mich bei allen, die an dem für die künftige Ausrichtung der Gesundheitspolitik im Bundesland Salzburg wichtigen Vertragswerk mitgewirkt haben."

Inhalte des Landes-Zielsteuerungsvertrages

- Best Point of Service: Umfassende medizinische Versorgung der Patienten zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort mit optimaler medizinischer und pflegerischer Qualität gesamtwirtschaftlich sinnvoll organisieren.

- Primary Health Care: Für Patienten wird der niederschwellige Zugang zur bedarfsgerechten Gesundheitsversorgung und deren hohe Qualität langfristig gesichert und ausgebaut. Die erste Kontaktstelle (z.B. Hausarzt) soll den Versorgungsprozess für die Patienten koordinieren und eine kontinuierliche Betreuung unter der Berücksichtigung von gesellschaftlichen Bedingungen gewährleisten.

- Interdisziplinäre Versorgungsmodelle: Forcierung der Einrichtung von multiprofessionellen und integrativen Versorgungsformen auf allen Versorgungsebenen. Gefördert wird die Zusammenarbeit von Ärztinnen und Ärzten unterschiedlicher Fachbereiche sowie von nicht ärztlichen Gesundheitsanbietern (zB. Physiotherapeuten) in Gruppenpraxen oder selbständigen Ambulatorien.

- Integrierte Versorgung: Verbessert werden soll die patientenorientierte, gemeinsame und abgestimmte sektorenübergreifende Gesundheitsversorgung. Insbesondere durch die Optimierung von Organisationsabläufen und der Kommunikation an den Nahtstellen (z.B. Rehabilitation, Pflegebereich, etc.).

- Reduktion der Krankenhaushäufigkeit durch die neuen bedarfsorientierten Versorgungsstrukturen.

- Aus- und Fortbildung aller relevanten Berufsgruppen verbessern

- Integrierte Versorgungsprogramme für Menschen mit chronischen Erkrankungen (z.B. Diabetes).

- Forcierung von e-Health Projekten wie z.B. e-Medikation.

- Erhöhung der Zahl der gesunden Lebensjahre und Verbesserung der Lebensqualität von erkrankten Menschen durch Ausbau der Gesundheitsförderung und Erhöhung der Gesundheitskompetenz der Bevölkerung.

- Aufbau von Qualitätsmanagement-Systemen im Gesundheitsbereich, um mehr Patientensicherheit zu erreichen.

- Kostenentwicklung im Gesundheitssystem: Ausgabensteigerungen in der Gesundheitsversorgung werden an das prognostizierte Wirtschaftswachstum gekoppelt, um die langfristige Finanzierbarkeit sicherzustellen.

