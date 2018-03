"Zum Tod lachen" im Ronacher!

Inzwischen ist die Benefizgala von Kabarettist und Schauspieler Werner Brix ein Pflichttermin für all jene, die gerne lachen und dabei Gutes tun wollen

Wien (OTS) - Bereits zum sechsten Mal lädt Werner Brix heuer wieder Künstlerkollegen ein, gemeinsam für ein Entwicklungshilfeprojekt aufzutreten. Unter dem Titel "Zum Tod lachen" werden am 25. November 2013 Joesi Prokopetz, Adi Hirschal, Paul Gulda, Thomas Stipsits, Manuel Rubey, Juan Garcia Herreros und Werner Brix im Ronacher Kostproben ihrer aktuellen Programme geben und für den guten Zweck auf ihre Gage verzichten. Den Ehrenschutz übernimmt heuer die Wiener Vizebürgermeisterin Maria Vassilakou.

"Zum Tod lachen 2013" besticht mit abwechslungsreichem Programm. Dafür sorgt die bunte Mischung an Künstlern: Thomas Stipsits und Manuel Rubey bringen Ausschnitte aus ihrem hinreißend komischen Programm "Triest", in dem sie ihr großes schauspielerisches Talent zeigen können. Der kolumbianische Bassist und Komponist Juan Garcia-Herreros, der an diesem Abend mit seiner Band "Snow Owl" auftreten wird, zählt zu den besten Bassisten weltweit und beeindruckt mit musikalischer Virtuosität auf seinem speziellen elektrischen 6-Saiten-Bass. Für Wiener Schmäh sorgen das Kabarett-Urgestein Joesi Prokopetz und der Entertainer, Sänger und Erzähler Adi Hirschal. Der Pianist Paul Gulda und der Veranstalter Werner Brix, die beide schon lange die Projekte Otto Tausigs unterstützen, komplettieren das bunte Programm.

Wir bauen ein Dorf!

Die Idee des Benefizprojektes geht auf den inzwischen verstorbenen großen Menschenfreund Otto Tausig zurück, der sich Zeit seines Lebens für Projekte einsetzte, die den Ärmsten der Armen helfen. Künstlerkollegen wie Werner Brix, Erwin Steinhauer und Paul Gulda führen seine Arbeit weiter. Derzeit wird die Organisation "Village Reconstruction Organization", kurz VRO, in Indien unterstützt. Mit Spendengeldern werden Dörfer für die Dalits, die ärmsten und am meisten benachteiligten Gruppen im hinduistischen Gesellschaftssystem, gebaut und ihre Ausbildung finanziert. Damit soll ihnen ein menschenwürdiges Leben ermöglicht werden. Werner Brix besuchte bereits im Dezember 2012 Spendenempfänger VRO im indischen Bundesstaat Andhra Pradesh und kehrte tief beeindruckt zurück. "Klar ist man zu Großspendern besonders freundlich, aber in jedem Dorf, das man besucht, mit Blumen, Gesang und Tanz empfangen zu werden, von fröhlichen Kindern und sichtlich dankbaren Menschen umringt zu werden, geht tief ins Herz hinein. Diese Leute dort bekommen durch die VRO Chancen, die sie sonst nicht bekommen würden."

"Zum Tod lachen" ist auch ein Projekt von Schülerinnen und Schülern

Seit 2012 wird Werner Brix bei der Organisation von Schülerinnen und Schülern der Höheren Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe und Tourismus Wien 13, "der Bergheidengasse", unterstützt. Da sie den Zweig Veranstaltungs- und Eventmanagement besuchen, ist das Benefizprojekt eine hochwillkommene Möglichkeit des praxisnahen Unterrichts. Die Bergheidengasse unterstützt die Projekte des Otto-Tausig-Fonds schon seit vielen Jahren. Mit der Veranstaltung "Das Theaterhotel" konnten bereits viele Spenden für diese Entwicklungshilfeprojekte gesammelt werden.

Die Besetzung 2013

Ehrenschutz

Den Ehrenschutz übernimmt heuer Vizebürgermeisterin Mag.a Maria Vassilakou.

Wann und wo

Zum Tod lachen 2013

25. November 2013, 19 Uhr

Ronacher

Seilerstätte 9, 1010 Wien

Tickets

Wien Ticket - www.wien-ticket.at oder 01/58885, oder direkt im Wien-Ticket-Pavillon, Herbert-von-Karajan-Platz 1 (neben der Staatsoper gegenüber Hotel Sacher) oder an der Abendkassa.

Mit freundlicher Unterstützung von Wien-Event.

Infos und Kontakt unter www.zum-tod-lachen.at

