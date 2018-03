Brunner: Berlakovichs Schwänzen beim Umweltministerrat ist grob fahrlässig

Grüne: Nächste Regierung muss Klimaschutz endlich ernst nehmen

Wien (OTS) - Heute Montag wird in Luxemburg beim Umweltministerrat unter anderem die europäische Verhandlungsposition für die nächste Weltklimakonferenz in Warschau im November festgelegt.

Umweltminister Nikolaus Berlakovich will aufgrund der beginnenden Regierungsgespräche an dieser Konferenz nicht teilnehmen. "Vor dem Hintergrund der im 5. Weltklimabericht vor zwei Wochen veröffentlichten wissenschaftlichen Prognosen über die Klimaerwärmung ist das für einen Umweltminister grob fahrlässig", kritisiert die Umweltsprecherin der Grünen, Christiane Brunner. "Aus meiner Sicht zeigt dies aber wieder einmal, welch niedrigen Stellenwert Klima- und Energiepolitik bei Berlakovich und in der noch amtierenden Bundesregierung haben".

Die Konsequenz dieser völligen Verweigerungshaltung beim Klimaschutz belegt der letzte Woche erschiene Kommissionsbericht über die Klimaziele der EU für 2020 und des UN Kyoto-Ziels. Während die EU-15 Staaten das Kyoto-Ziel kollektiv fast um 100 Prozent übererfüllen, schafft es Österreich nur mit Ach und Krach und ordentlichen Ablasszahlungen wenigstens bilanziell das Ziel einzuhalten. Die Emissionen sind aber im gleichen Zeitraum weiter gestiegen anstatt zu fallen. Noch besorgniserregender ist die Prognose für das 2020-Ziel. Aufgrund eines für Österreich sehr glücklich gewählten Basisjahres sind die CO2-Reduktionsziele für das Land ohnehin sehr niedrig. Doch auch dieses Ziel dürfte Österreich nicht erreichen.

"Ich hoffe, dass der nächste Umweltminister oder die nächste Umweltministerin nach Berlakovich dem Klimaschutz endlich einen höheren Stellenwert beimessen wird. Die Energiewende ist ohnehin unausweichlich. Die Frage ist nur, ob Österreich von dieser 'nächsten industrielle Revolution' als Vorreiter profitieren oder von den Entwicklungen überrollt wird. Allein aufgrund der Faktoren Topographie, Wohlstand, Wind, Sonne, Wasser, hohem Umweltbewusstsein und Bildungsstand können wir von dieser Vorreiterrolle eigentlich nur profitieren", betont Brunner.

