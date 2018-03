22. Bezirk: Abschnitt der Wagramer Straße wird saniert

Wien (OTS) - Aufgrund von Zeitschäden wie etwa Verdrückungen muss die Fahrbahnoberfläche in der Wagramer Straße im Abschnitt von Franz-Loidl-Straße/Erzherzog-Karl-Straße bis Arbeiterstrandbadstraße/Fischerstrand im 22. Bezirk erneuert werden. Gleichzeitig wird das Kreuzungsplateau Wagramer Straße/Kratochwjlestraße saniert. Am Dienstag, dem 15. Oktober 2013, beginnt die MA 28 - Straßenverwaltung und Straßenbau mit den erforderlichen Arbeiten.

Details und Verkehrsmaßnahmen

Die Bauarbeiten im Abschnitt von Franz-Loidl-Straße/Erzherzog-Karl-Straße bis Arbeiterstrandbadstraße/Fischerstrand (sowohl stadteinwärts als auch stadtauswärts) finden tagsüber bei ständiger Freihaltung von mindestens zwei Fahrstreifen pro Fahrtrichtung statt.

Die Bauarbeiten am Kreuzungsplateau Wagramer Straße/Kratochwjlestraße in Fahrtrichtung stadteinwärts erfolgen in voraussichtlich vier Nächten, im Zeitraum von 20 Uhr bis 5 Uhr Früh, bei ständiger Freihaltung von mindestens einem Fahrstreifen. Das Abbiegen von der Hauptfahrbahn Wagramer Straße in die Kratochwjlestraße bzw. von der Kratochwjlestraße in die Hauptfahrbahn der Wagramer Straße ist während dieser Bauarbeiten nicht möglich. Der Kfz-Verkehr wird lokal umgeleitet.

Örtlichkeit der Baustelle: 22., Wagramerstraße von Franz-Loidl-Straße/Erzherzog-Karl-Straße bis Arbeiterstrandbadstraße/Fischerstrand und Kreuzungsplateau Wagramer Straße/Kratochwjlestraße

Baubeginn: 15. Oktober 2013

Geplantes Bauende: 4. November 2013

Weitere Informationen erhalten Sie auf www.strassen.wien.at und www.baustellen.wien.at oder auch unter 01/955 59 - Infoline Straße und Verkehr.

(Schluss) aig/hol

Rückfragen & Kontakt:

Matthias Holzmüller

Öffentlichkeitsarbeit

MA 28 - Straßenverwaltung und Straßenbau

Telefon: 01 4000-49923

Mobil: 0676 8118 49923

E-Mail: matthias.holzmueller @ wien.gv.at