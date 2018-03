Ernest Gabmann fordert Konsequenzen für FMA in Causa "Hypo Strafzahlungen"

Fehlentscheidung gegen Hypo Niederösterreich führte zu Verunsicherung bei Sparern und Investoren

St. Pölten (OTS) - "Wenn die FMA so wenig sattelfest ist, dann schreit das förmlich nach Konsequenzen!" Mit diesen Worten kommentierte heute der Klubobmann des Team Stronach im NÖ Landtag, Ernest Gabmann, die Aufhebung des 58 Millionen Euro Strafbescheides der FMA gegen die Hypo NÖ durch den Verwaltungsgerichtshof.

Worauf, so fragt Gabmann, können sich vieler zig-tausender Konto- und Sparbuchinhaber, aber auch Großanlegern und Investoren verlassen, wenn nicht auf Erkenntnisse der FMA? Derartige vom Verwaltungsgerichtshof nun bestätige Fehlleistungen erschüttern das Vertrauen in Banken und in den Finanzplatz Österreich. Gabmann: "Wir vom Team Stronach unterstützen deshalb die Forderung von Landeshauptmann Erwin Pröll nach personellen Konsequenzen bei der FMA. Es geht nicht an, dass Niederösterreichische Unternehmen von Bundesseite her und, wie sich jetzt heraus stellt, ohne rechtliche Grundlage, angepatzt werden. Entscheidungen, die den Finanzplatz Österreich betreffen, müssen von profunder Sachkenntnis geprägt sein, daher sind Headhunter von der Finanzministerin mit der Suche nach Experten für die FMA zu beauftragen."

