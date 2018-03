Neuer E-Dolmetscher im Gesundheitsbereich im Einsatz

Pilotprojekt in heimischen Spitälern gestartet

Wien (OTS) - Anfang Oktober startete das Pilotprojekt "Qualitätssicherung in der Versorgung nicht-deutschsprachiger PatientInnen - Videodolmetschen im Gesundheitswesen" der Österreichischen Plattform Patientensicherheit in Kooperation mit dem Institut für Ethik und Recht in der Medizin, Universität Wien und der Firma VisoCon. Elf Ambulanzen in Wien, Niederösterreich, Oberösterreich und der Steiermark können nun Gesundheitspersonal und PatientenInnen 16 Stunden am Tag den E-Dolmetscher für die Sprachen BKS (Bosnisch, Kroatisch, Serbisch) und Türkisch in der Zeit von Montag bis Sonntag zwischen 6.00 und 22.00 Uhr zur Verfügung stellen. Laufzeit des Pilotprojektes ist sechs Monate.

Das Projekt wird von Fonds Gesundes Österreich, Wiener Krankenanstaltenverbund, Pensionsversicherungsanstalt, Allgemeiner Unfallversicherungsanstalt, Niederösterreichischer Landeskliniken-Holding, Steuermärkischer Krankenanstaltengesellschaft, St. Anna Kinderspital und vom Allgemeinen Krankenhaus Linz finanziell gefördert. Die technische Durchführung hat die Firma VisoCon übernommen, die den E-Dolmetscher entwickelt hat.

