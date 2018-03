video&filmtage zeigen Filme mit Tiefgang, die Wellen schlagen

Das Festival des jungen Kurzfilmes, präsentiert von 17. bis 21.10. die Werke junger FilmemacherInnen bis 22 Jahre

Wien (OTS) - Von 17. bis 21. Oktober wird das wienXtra-cinemagic in der Urania zum Schauplatz feinsten österreichischen Nachwuchskinos. FilmemacherInnen bis 22 Jahre zeigen bei den 17. video&filmtagen rund 50 Kurzfilme quer durch alle Genres, Stile und Themen. Eine prominente Jury mit Profis aus der Filmbranche ist live dabei, gibt ihr Feedback und vergibt attraktive Förderpreise. Das Publikum diskutiert auch mit. Eintritt frei.

In junge Filmwelten abtauchen - das Festivalprogramm

Von den rund 100 Einreichungen sind die 50 interessantesten Filme beim Festival in der Urania zu sehen. Sie überzeugen durch neue filmische Zugänge, kreative Umsetzungen, Genrespielereien und spürbare Begeisterung fürs Filmemachen. Das Publikum erwartet ein wunderbarer Einblick ins Schaffen des österreichischen Filmnachwuchses. Die Themen garantieren ein abwechslungsreiches Kurzfilmprogramm in zwei Programmschienen: Die primetime jeweils ab 16 Uhr garantiert feinste Unterhaltung mit einem bunten Mix aus Animation und Spielfilm. Ans Eingemachte geht es dann in der nightline ab 21 Uhr mit brisanten Kurzdokus und schrägen filmischen Experimenten.

Da gehen die Wogen hoch - Filmgespräche und Preise

Herzstück des Festivals ist der Austausch unter den FilmemacherInnen sowie mit Profis aus der Filmbranche, die den jungen FilmerInnen als Jury wertvolles Feedback geben und aus dem Nähkästchen plaudern. Bei der Preisverleihung am Mo, 21.10. um 19 Uhr verrät die Jury, welche Filme die Förderpreise abräumen - darunter eine Gruselkiste mit cooler Horrorfilm-Ausstattung, Diagonale-Akkreditierungen und eine Tonangel für den perfekten Filmsound. Versäumen sollte man auch auf keinen Fall das anschließende Festival-Chillout. Dabei stellen sich die JurorInnen dem Feedback der FilmemacherInnen und das Wiener Film- und Hip-Hop-Kollektiv Captain Hook beschallt das Kino mit seinen Sounds.

nightshot! - die Party am Badeschiff

Am Sa, 19. Oktober geht es nach dem Kino am Badeschiff weiter. Ab 23 Uhr sorgen DJ Agathe Bauer und DJ Da Ildar Da im Laderaum für tanzbare Beats zwischen handverlesenem Pop, Soul und sowjetischen Chansons - und gerne auch ein bisschen Trash. Das Motto lautet:

vernetzen, feiern, tanzen! Ein Fest, bei dem schon so manche neue Filmidee gesponnen wurde. Beim traditionellen Wutzelturnier treten FilmemacherInnen, JurorInnen und Festivalteam gegen- und miteinander an. Der Eintritt ist frei!

Kostprobe gefällig? - der Trailer

In guter video&filmtage-Tradition trägt der aktuelle Festival-Trailer die Handschrift einer jungen Filmemacherin. Der Auftrag für die Produktion des Trailers 2013 wurde an die 22-jährige Ira Tomic vergeben, die sich auf Musikvideos und Stopptrick spezialisiert hat. Mit ihren Werken war sie schon in den vergangenen Jahren bei den video&filmtagen dabei. Der visuell und technisch radikale Trailer gibt einen schönen Vorgeschmack auf das Festival -zu sehen unter: www.videoundfilmtage.at/trailer.php

17. video&filmtage

Do, 17. bis Mo, 21. Oktober 2013

im wienXtra-cinemagic in der Urania

Uraniastraße 1, 1010 Wien

www.videoundfilmtage.at

www.facebook.com/videoundfilmtage

Rückfragen & Kontakt:

Lisa Neumann, wienXtra-medienzentrum

Tel.: 4000-83 453

E-Mail: lisa.neumann @ wienXtra.at



Gini Stern, wienXtra-PR

Tel.: 4000-84 380

E-Mail: gini.stern @ wienXtra.at