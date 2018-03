Henkel CEE: Globale Aufgabe für Österreicher

Bernt Ringhofer leitet von Österreich aus den weltweiten Verkauf von Klebstoffen für Konsumenten, Handwerker und Bautechnik

Wien (OTS) - Mag. Bernt Ringhofer (47) ist seit kurzem Global Sales Director Klebstoffe für Konsumenten, Handwerker & Bautechnik bei Henkel in Wien. Er steuert damit die weltweiten Verkaufsaktivitäten von Klebstoff-Marken wie Ceresit, Loctite, Pattex oder Pritt. In den vergangenen sechs Jahren war der gebürtige Tiroler Marketing & Sales Director CEE für Konsumentenklebstoffe in Osteuropa gewesen.

Der Absolvent der Wirtschaftsuniversität Wien startete 1997 seine Karriere bei Henkel in Wien als Marketingleiter für Klebstoffe Österreich. Nach diversen Job-Stationen mit Osteuropa-Fokus übernahm Bernt Ringhofer 2007 als Marketing- und Verkaufsdirektor die Verantwortung für das Klebstoffgeschäft in Zentral- und Osteuropa. Im Rahmen seiner neuen Tätigkeit ist es die Aufgabe des diplomierten Handelswissenschaftlers, "eine komplett neue globale Verkaufsorganisation zu etablieren. In Folge dessen werden wir uns um den Auf- und Ausbau von Partnerschaften mit internationalen Kunden bemühen."

Bernt Ringhofer ist verheiratet und Vater einer Tochter. Im Sommer ist der Henkel-Manager in seiner Freizeit oft auf dem Tennisplatz und im Winter auf den Schipisten Österreichs anzutreffen.

