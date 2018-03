Aviso: Kunst Haus Wien - Presseführung Michel Comte

Wien (OTS) - Das Kunst Haus Wien, ein Museum der Wien Holding, würdigt in einer umfassenden Ausstellung den Schweizer Fotografen Michel Comte. Der 1954 geborene Schweizer ist ein Meister des Spontanen und der Wandlung, der stets neue Herausforderungen sucht. In den mehr als 30 Jahren seiner Karriere hat er Filmstars, Supermodels, Größen des Jazz und der Kunst ebenso fotografiert wie Menschen auf den Krisenschauplätzen der Welt. Comte bewegt sich fotografierend auf dem roten Teppich der Filmfestspiele und der Luxushotels genauso wach und neugierig wie in den Ruinen von Kriegszonen.

Die Ausstellung schöpft erstmals aus mehr als drei Jahrzehnten des Schaffens dieses einflussreichen Fotografen und gibt Einblick in den Entstehungsprozess einer Bildwelt, die unseren visuellen Alltag prägt. In mehreren Werk- und Themengruppen werden die wesentlichen Etappen aus Michel Comtes Schaffen präsentiert: In einem Teil sind die weltbekannten Porträts, Mode- und Werbebilder sowie die Akte zu sehen, die er seit 1979 geschaffen hat. Ein Abschnitt gibt mit einem Making-of einer Werbekampagne und unbekanntem Material aus Comtes Archiv einen Einblick in die Arbeit, die hinter seinen Bildern steht. Ein weiterer Bereich ist Comtes Engagement für karitative Institutionen gewidmet.

Die VertreterInnen der Medien sind zur Presseführung herzlich eingeladen.

o Bitte merken Sie vor:

Zeit: Mittwoch, 16. Oktober 2013, 10.30 Uhr





Ort:

Kunst Haus Wien, 3., Untere Weißgerberstraße 13



Begrüßung:

o Franz Patay, Direktor Kunst Haus Wien



Zur Ausstellung spricht:

o Christian Brändle, Direktor Museum für Gestaltung Zürich

o Andreas Hirsch, Kurator



Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

Um Anmeldung bei Astrid Bader bader @ baderundteam.at oder Bernhard Mayer mayer @ baderundteam.at bzw. unter +43 1 524 05 42-12 wird gebeten.

Eröffnung der Ausstellung: Mittwoch 16. Oktober 2013 um 19.00 Uhr. Ausstellungsdauer: 17. Oktober 2013 bis 16. Februar 2014, täglich von 10.00 bis 19.00 Uhr

Eine Ausstellung des Museum für Gestaltung Zürich in Kooperation mit dem Estate Michel Comte, I-Management (Suisse) SA und dem Kunst Haus Wien.

Kunst Haus Wien - Presseführung Michel Comte



Datum: 16.10.2013, um 10:30 Uhr



Ort:

KunstHausWien

Untere Weißgerberstraße 13, 1030 Wien



Rückfragen & Kontakt:

Wolfgang Gatschnegg

Wien Holding - Konzernsprecher

Telefon: 01 408 25 69-21

Mobil: 0664 82 68 216

E-Mail: w.gatschnegg @ wienholding.at

www.wienholding.at



Bernhard Mayer

B&T Bader und Team GmbH

Telefon: 01 524 05 42-12

E-Mail: mayer @ baderundteam.at

www.baderundteam.at