Welternährungstag: Nur die Vielfalt wird in Zukunft die Welt ernähren

GLOBAL 2000 und Arche Noah kämpfen gegen massive Verschlechterung des Saatgutrechts

Wien (OTS) - Anlässlich des Welternährungstages am 16. Oktober gilt es für GLOBAL 2000, die Relevanz der Vielfalt in der Landwirtschaft zu betonen: "Der Welthunger ist kein Problem von zu wenig Produktion. Stattdessen ist die Intensivierung der Landwirtschaft eine Sackgasse:

Nur die Vielfalt ermöglicht eine breite Basis für eine sichere und hochwertige Ernährung in der Zukunft. Die geplante EU-Saatgut-Verordnung stellt genau diese Basis auf sehr wacklige Beine: Die Vielfalt soll ausdrücklich die Ausnahme in einer winzigen und bürokratischen Nische bleiben", erklärt Heidemarie Porstner, Agrarsprecherin von GLOBAL 2000. Gemeinsam mit der Arche Noah hat GLOBAL 2000 die Petition www.freievielfalt.at ins Leben gerufen.

Gerade anlässlich des Welternährungstages ist von Seiten der Agrarindustrie-Vertreter wieder häufig zu hören, dass die Ernährung der Weltbevölkerung in Zukunft nur durch eine Steigerung der Produktivität und durch den Einsatz von Hochleistungssaatgut zu schaffen ist. Aber genau diese Intensivierung hat in vielen Teilen der Erde den Hunger erst verstärkt.

Iga Niznik, politische Referentin vom Verein Arche Noah, erklärt:

"Die Konzentration der Agarindustrie-Konzerne hat es mit sich gebracht, dass im letzten Jahrhundert laut der Welternährungsorganisation (FAO) bereits drei Viertel der genetischen Ressourcen unserer Nahrungspflanzen für immer verschwunden sind. Aber genau diese genetische Vielfalt braucht es, um die Welt in Zukunft ernähren zu können." Alte und seltene Sorten beruhen auf genetischer Vielfalt. Sie passen sich leicht an neue klimatische Bedingungen ihrer Umgebung an, sie sind resistenter gegenüber verschiedenen Pflanzenkrankheiten und bieten oft eine erstaunliche Vielfalt an wichtigen Nährstoffen. Niznik ist besorgt: "Diese Vielfalt ist durch die geplante EU-Saatgutverordnung bedroht. Die Verordnung und ihre hohen bürokratischen Auflagen pressen die Vielfalt in eine winzige Nische, in der sie nicht leben kann. Die Vielfalt ist die Lebensversicherung unserer Pflanzen - daher muss die Vielfalt nicht die Ausnahme, sondern die Regel sein."

Weltweit beanspruchen Saatgut-Konzerne immer stärker den Markt für sich. Heute kontrollieren die vier größten Konzerne, Monsanto, DuPont (Pioneer), Bayer und Syngenta, einen großen Teil des Weltmarkts. Diese Konzerne beeinflussen die Preise, die Bedingungen am Markt und vermehrt auch die politische Sphäre. Heidemarie Porstner erklärt:

"Die Konzerne haben kein Interesse am Erhalt der Vielfalt und an der Beseitigung des Hungers. Sie wollen die LandwirtInnen in die Abhängigkeit bringen, indem sie das Monopol auf Saatgut haben und gleich die dazu notwendigen Betriebsmittel anbieten." Aber gerade diese Abhängigkeit verstärkt die Armut und den Hunger.

Die geplante EU-Saatgutverordnung führt in der derzeitigen Fassung jedoch dazu, die Macht dieser Konzerne sogar noch auszuweiten anstatt sie einzudämmen. Bereits über eine Viertelmillion Menschen haben auf www.freievielfalt.at für ein nachhaltigeres EU-Saatgutrecht unterschrieben.

