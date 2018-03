ARBÖ: Die beliebtesten Autos Österreichs 2013 stehen fest!

Großer Österreichischer Automobil-Preis des ARBÖ geht an VW Golf, Mazda6 und Jaguar F-Type

Wien (OTS) - Die beliebtesten Autos Österreichs wurden gewählt: Der Große Österreichische Automobil-Preis des ARBÖ geht dieses Jahr an VW Golf, Mazda6 und Jaguar F-Type. Die Leserinnen und Leser des ARBÖ-Klubjournals FREIE FAHRT und die Jury des "Großen Österreichischen Automobil-Preises" haben bei der Wahl ihre Favoriten in drei verschiedenen Preiskategorien bewertet.

In der Kategorie "Start" (Verkaufspreis eines Automodells laut Preisliste bis 20.000 Euro) gewinnt dieses Jahr der VW Golf, der sich gegen 19 Konkurrenten durchsetzt. Der Mazda6 gewinnt in der Kategorie "Medium" (20.001 bis 40.000 Euro) in der insgesamt zwölf Autos um den Sieg stritten. In der Kategorie "Premium" (von 40.001 bis 90.000 Euro) konnte sich der Jaguar F-Type gegen sechs andere Fahrzeuge behaupten.

Bereits zum 30. Mal vergibt der ARBÖ die bedeutendste Auszeichnung der Automobilbranche unseres Landes. Insgesamt 39 Autos wurden mittels Fachjury-, Online- und Leser-Voting des ARBÖ-Klubjournals "FREIE FAHRT" bewertet. Kriterien sind dabei technische Perfektion, Design, Wirtschaftlichkeit, Zuverlässigkeit, Sicherheit, Umweltfreundlichkeit sowie Preiswürdigkeit. Der 48 Mitgliedern zählenden Fachjury gehören führende Motorsportler, Motorjournalisten und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens an. Die Stimmen der Leser des ARBÖ-Klubjournals werden bundesländerweise ausgezählt und ergeben gemeinsam mit dem Votum der Fachjury das Endergebnis.

Im internationalen Maßstab lässt sich die traditionsreiche Auszeichnung von ARBÖ und FREIE FAHRT von der Bedeutung für die Automobilindustrie mit dem begehrten deutschen "Goldenen Lenkrad" oder der Wahl zum "Car of the Year" in Japan vergleichen. Die Trophäen für die beliebtesten Autos werden im Rahmen einer feierlichen Gala Anfang November in Wien überreicht.

